Vitalify thúc đẩy chuyển đổi số ngành xây dựng

Vitalify Asia thực hiện khảo sát lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, đặt mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong ngành.

Đầu tháng 2, Vitalify Asia công bố triển khai các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, đặt mục tiêu nghiên cứu khả năng thương mại sản phẩm hóa phần mềm và dịch vụ SaaS. Ngoài ra, doanh nghiệp này sẽ áp dụng công nghệ quản lý thi công của Nhật Bản vào thực tế ở thị trường trong nước.

Giải pháp vận hành, ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng của Vitalify Asia. Ảnh: Vitalify Asia

Tháng 4/2025, doanh nghiệp phát triển phần mềm Vitalify Asia trở thành công ty con của Kensetsu System (Kentem), chuyên cung cấp giải pháp ICT cho ngành xây dựng, đặc biệt về phần mềm quản lý thi công với thị phần top đầu Nhật Bản, theo công bố của doanh nghiệp. Vitalify Asia nhận định Việt Nam đang trong quá trình phát triển hạ tầng mạnh mẽ, riêng tháng 12/2025 đã có thông báo khởi công 234 dự án trọng điểm trên toàn quốc, mức đầu tư đến 3,4 triệu tỷ đồng. Thị trường xây dựng Việt Nam cũng được dự báo tiếp tục mở rộng nhanh chóng trong các năm tiếp theo.

Theo Vitalify Asia, sự mở rộng về quy mô, yêu cầu đối với công tác quản lý tiến độ, kiểm soát chất lượng và đảm bảo an toàn tại công trường ngày càng trở nên khắt khe. "Các phương pháp quản lý truyền thống dần bộc lộ hạn chế về hiệu quả và tính minh bạch. Chúng tôi cho rằng, việc áp dụng các mô hình quản lý thi công và kinh nghiệm chuyển đổi số của Nhật Bản sẽ giúp thị trường Việt Nam giải quyết những vấn đề này, qua đó nâng cao chất lượng hạ tầng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp xây dựng", đại diện Vitalify Asia cho biết.

Mô hình quản lý thi công, kinh nghiệm chuyển đổi số của Nhật Bản hứa hẹn nâng chất lượng hoạt động cho các doanh nghiệp xây dựng trong nước. Ảnh: Vitalify Asia

Theo đó, các khảo sát của doanh nghiệp này sẽ tập trung vào các lĩnh vực: chia sẻ, quản lý tiến độ trên nền tảng cloud với hiển thị theo thời gian thực; quản lý công trường từ xa qua hình ảnh và video; tối ưu bố trí nguồn lực như nhân công, máy móc; ứng dụng AR chia sẻ hình ảnh hoàn thiện công trình và triển khai e-learning cho đào tạo an toàn và kiến thức thi công.

Các giải pháp trên được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng số hóa quy trình quản lý, nâng cao phối hợp giữa các bên liên quan và giảm chi phí vận hành, hạn chế sai sót trong thi công. Đồng thời, việc chuẩn hóa đào tạo, nâng nhận thức an toàn lao động sẽ góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn và bền vững hơn tại các công trường.

Trong ba tháng tới, Vitalify Asia sẽ thực hiện chương trình khảo sát thị trường tại Việt Nam và tiếp nhận ý kiến từ các doanh nghiệp trong ngành xây dựng và hạ tầng. Từ kết quả này, công ty sẽ quyết định lộ trình phát triển sản phẩm mới cho thị trường Việt Nam năm 2026, đồng thời thử nghiệm trực tiếp tại công trường để chứng minh hiệu quả trước khi triển khai rộng rãi.

(Nguồn: Vitalify Asia)