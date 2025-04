VitaDairy vào Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương

VitaDairy lần thứ hai được vinh danh "Top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương", tại lễ trao giải năm 2025, diễn ra ngày 5/4.

Danh hiệu do Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương phối hợp cùng các tổ chức quốc tế bình chọn là sự công nhận cho những thành tựu của VitaDairy trong năm qua, đồng thời khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên bản đồ ngành sữa.

VitaDairy lần thứ 2 được vinh danh "Top 10 thương hiệu Tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương". Ảnh: VitaDairy

Để vào Top 10, VitaDairy đã đáp ứng những tiêu chí về chất lượng sản phẩm, ứng dụng khoa học công nghệ, trách nhiệm xã hội và giá trị cộng đồng, vượt qua hàng nghìn hồ sơ đề cử từ các doanh nghiệp hàng đầu khu vực. Theo VitaDairy, thành tựu này không chỉ khẳng định vị thế của doanh nghiệp trong ngành dinh dưỡng mà còn là động lực để thương hiệu tiếp tục vươn xa, nâng tầm giá trị thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. Tháng 3 vừa qua, đơn vị cũng vừa nhận bằng khen từ Bộ Y tế và Hiệp hội Sữa Việt Nam vì những đóng góp cho nền y tế nước nhà tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập công ty (diễn ra tại Nha Trang).

Suốt hai thập kỷ phát triển, doanh nghiệp luôn tự đổi mới chính mình trước nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và sức ép chung của ngành. Doanh nghiệp đã dành hơn một nửa chặng đường để kiện toàn và nâng cao năng lực sản xuất vượt qua khỏi giới hạn của một công ty nội địa. Sự xuất hiện của VitaDairy góp phần tạo nên thực đơn phong phú cho ngành sữa, làm mới những ngành hàng đã cũ.

Trong bối cảnh các công ty sữa chủ yếu tập trung vào nhu cầu tăng cân, tăng chiều cao, VitaDairy đã tiên phong theo đuổi hướng đi dinh dưỡng miễn dịch. Khi các nghiên cứu khoa học trên thế giới ngày càng khẳng định vai trò của hệ miễn dịch đối với sức khỏe con người, công ty không chỉ nhận thấy tiềm năng của việc tăng cường dinh dưỡng miễn dịch mà còn quyết liệt hành động nhằm mang giải pháp này đến với người dân Việt. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, VitaDairy đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu khoa học, hợp tác với tập đoàn sữa non Pantheryx (Mỹ) và ứng dụng thành công sữa non ColosIgG 24h - nguồn sữa non được thu hoạch trong 24 giờ đầu tiên, giàu kháng thể IgG, giúp tăng cường miễn dịch. Sản phẩm góp phần đặt nền móng cho thị trường dinh dưỡng miễn dịch tại Việt Nam.

VitaDairy bắt tay hợp tác với Tập đoàn Sữa non lớn Pantheryx (Mỹ). Ảnh: VitaDairy

Từ ColosBaby - sản phẩm tiên phong ứng dụng sữa non ColosIgG 24h giúp xây dựng hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ từ những năm đầu đời, VitaDairy không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, mang đến các giải pháp dinh dưỡng toàn diện, đáp ứng đa dạng nhu cầu sức khỏe từ trẻ em đến người lớn. Tiếp nối Calosure sản phẩm dinh dưỡng cho người lớn dạng bột, dạng lỏng đóng chai tiện lợi ra mắt vào cuối năm 2024 nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận.

ColosBaby - sản phẩm tiên phong về dinh dưỡng miễn dịch được hàng triệu mẹ tin dùng. Ảnh: VitaDairy

Hiểu rõ một cuộc "cách mạng dinh dưỡng" không chỉ đến từ sản phẩm, quan trọng hơn là sự thay đổi trong nhận thức của người dân, đơn vị phối hợp cùng các bệnh viện hàng đầu, hệ thống cửa hàng mẹ và bé trên toàn quốc tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học cho đội ngũ y tế và người tiêu dùng từ 2019 đến nay. Nhờ đó, hàng triệu gia đình Việt đã có cơ hội tiếp cận những kiến thức dinh dưỡng giúp họ chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân một cách chủ động hơn. Sản phẩm chất lượng cùng những nỗ lực nâng cao nhận thức của người dân về dinh dưỡng này đã tạo dấu ấn doanh nghiệp trên thị trường. Tháng 5/2024, VitaDairy vào "Top 2 công ty có thị phần doanh thu về sữa bột trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam", theo số liệu nghiên cứu của Nielsen IQ.

Hai mươi năm hình thành và phát triển, VitaDairy góp phần mở lối đi cho ngành dinh dưỡng Việt Nam, mang đến những sản phẩm dinh dưỡng chất lượng, đồng thời góp phần khẳng định giá trị thương hiệu Việt trên bản đồ thế giới.

Diệp Chi