VitaDairy nhận giải thưởng quốc tế nhờ chuyển đổi số

Lễ trao giải CorporateTreasurer Awards 2025 vinh danh VitaDairy ở hạng mục "Quản trị dòng tiền xuất sắc", do Tạp chí The CorporateTreasurer (Hong Kong) bình chọn, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp và tổ chức tài chính trong quản trị tài chính ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Đại diện VitaDairy (giữa) tại lễ trao giải. Ảnh: VitaDairy

Theo ban tổ chức, giải thưởng này ghi nhận những nỗ lực và thành tựu của VitaDairy trong việc chuyển đổi vận hành, tối ưu hệ thống quản lý tài chính, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và đạt mục tiêu tăng trưởng bền vững. Theo đó, năm 2024, VitaDairy tiếp tục dự án chuyển đổi số V-UP, áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS để hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp.

Thông qua dự án này, VitaDairy đã nâng cấp hệ thống quản lý ngân quỹ lên tiêu chuẩn quốc tế, tập trung và tự động hóa. Doanh nghiệp có thể quản lý và theo dõi dữ liệu tài chính ngân hàng trên cùng một giao diện, với các thao tác thanh toán, kiểm tra báo cáo được thực hiện tinh gọn trên hệ thống ERP. Quy trình theo dõi hóa đơn và các khoản phải thu cũng được tự động hóa.

Bà Trần Thị Ánh Tuyết, Giám đốc cấp cao Khối Vận hành, kiêm Giám đốc ban quản lý Dự án Chuyển đổi số V-Up của VitaDairy cho biết, doanh nghiệp cần vận hành nhanh chóng và linh hoạt để duy trì tốc độ tăng trưởng. "Sự hỗ trợ của các đối tác như HSBC và KPMG đã giúp công ty nâng cấp hệ thống quản trị với mức độ tự động hóa cao", bà nói.

Đội ngũ ban dự án V-Up VitaDairy. Ảnh: VitaDairy

Hành trình chuyển đổi số của VitaDairy trong hai năm qua đã được công nhận bởi các tổ chức quốc tế. Cùng Singapore Airlines, VitaDairy đại diện cho doanh nghiệp Đông Nam Á được vinh danh tại sự kiện. Bà Nguyễn Bích Hảo, Tổng Giám đốc VitaDairy Việt Nam chia sẻ, giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực xây dựng hệ thống quản trị hiện đại, minh bạch và linh hoạt của doanh nghiệp. "Năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế sẽ giúp VitaDairy duy trì tăng trưởng ổn định", bà nói.

Quang Anh