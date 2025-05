VitaDairy đồng hành hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương

TP HCMVitaDairy là nhà tài trợ kim cương hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương, tổ chức dưới sự chủ trì của Bệnh viện Từ Dũ, ngày 8-9/5 vừa qua.

Theo VitaDairy, hoạt động đồng hành này góp phần khẳng định cam kết dài lâu của doanh nghiệp với ngành y tế cùng sứ mệnh "vun bồi sức sống". Hội nghị không dừng lại là một sự kiện khoa học thường niên mà còn là "diễn đàn" y khoa quốc tế, quy tụ khoảng 3.500 chuyên gia sản phụ khoa trong nước và quốc tế. Nhiều giáo sư, tiến sĩ đến từ Pháp, Anh, Australia, Mỹ, Italy tham gia với các báo cáo khoa học chuyên sâu và tọa đàm thực tiễn.

BS.CKII. Trần Ngọc Hải - Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VitaDairy

Tại hội nghị, nhiều vấn đề y khoa mang tính thời sự và chuyên sâu đã được trình bày và phân tích như can thiệp bào thai, di truyền học, ung thư phụ khoa và ung thư cổ tử cung - những chủ đề đang được toàn ngành đặc biệt quan tâm. Trong đó, kỹ thuật can thiệp bào thai từ châu Âu là một tâm điểm của hội nghị. Đây cũng là một chủ đề y tế chuyên sâu, đang được Bộ Y tế và các sở Y tế địa phương quan tâm và phát triển, nhất là trong trong giai đoạn 2025-2030, kỷ nguyên "vươn mình" của y tế Việt Nam. Bệnh viện Từ Dũ vừa nhận chứng nhận là "Trung tâm can thiệp bào thai đạt chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam" và là một trong số ít trung tâm trên thế giới có thể thực hiện các kỹ thuật phức tạp can thiệp bào thai.

Bệnh viện Từ Dũ nhận chứng nhận "Trung tâm can thiệp bào thai chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam" trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: VitaDairy

Tham gia hội nghị, bên cạnh trao đổi kiến thức chuyên môn, các bác sĩ trong nước còn có cơ hội thực hành và chia sẻ kinh nghiệm trực tiếp với các chuyên gia quốc tế, từ đó nâng cao tay nghề và ứng dụng vào thực tiễn điều trị, mang lại lợi ích cho người bệnh.

Sự phát triển của y học hiện đại không thể tách rời vai trò của các doanh nghiệp. Tại hội nghị lần này, VitaDairy đồng hành với vai trò nhà tài trợ kim cương. Đây là một trong nhiều hoạt động mà doanh nghiệp phối hợp cùng ngành y tế trong thời gian qua nhằm thực hiện hóa sứ mệnh "vun bồi sức sống" và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

VitaDairy đồng hành cùng hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp 2025 với vai trò nhà tài trợ kim cương. Ảnh: VitaDairy

Nhiều năm qua, doanh nghiệp không ngừng nỗ lực nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới nhằm đem lại các giá trị dinh dưỡng ngày càng tối ưu, góp phần vào sự phát triển khỏe mạnh cho thế hệ tương lai. Trong đó có thể kể đến dòng sản phẩm dinh dưỡng công thức ColosBaby Gold 2+ hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho trẻ nhỏ. Sản phẩm bổ sung sữa non ColosIgG 24h được nhập khẩu độc quyền từ Mỹ. Đại diện doanh nghiệp cho biết, đây là nguồn sữa non được thu hoạch trong 24 giờ đầu tiên sau khi bò sinh tại các trang trại hạng A với hàm lượng và hoạt tính kháng thể IgG cao nhất (so với sữa non 48h và 72h).

Trong mỗi 100 gram sản phẩm ColosBaby Gold 2+ chứa 7.000 mg sữa non ColosIgG 24h, cung cấp 1.000 mg kháng thể IgG. Kháng thể IgG bổ sung qua uống giúp hỗ trợ tạo lớp bảo vệ tại đường hô hấp và tiêu hóa trước các tác nhân gây hại như các loại vi khuẩn, virus. Hơn thế nữa, ColosBaby Gold 2+ còn được bổ sung lợi khuẩn Bifidus và HMO tạo thành bộ ba hỗ trợ tăng cường miễn dịch hoàn thiện và tự nhiên cho trẻ.

Một nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng Quốc gia năm 2021 với các trẻ từ 24-59 tháng tuổi cho thấy ColosBaby Gold giúp trẻ giảm tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp 34,5%, tăng cường miễn dịch đường tiêu hóa 76% và tăng cân sau 4 tuần sử dụng.

Sản phẩm của VitaDairy nhận được sự quan tâm của các đại biểm tham gia hội nghị Sản phụ khoa. Ảnh:VitaDairy

Với vị thế Top 2 công ty có thị phần doanh thu về sữa bột trẻ em lớn nhất thị trường Việt Nam (theo báo cáo của NielsenIQ - tháng 5/2024), và là doanh nghiệp giữ vị thế tiên phong về dinh dưỡng miễn dịch, VitaDairy đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chiến lược với Bộ Y tế từ năm 2019. Thông qua các hội thảo nâng cao kiến thức dinh dưỡng miễn dịch cho người dân, các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng trên khắp cả nước, doanh nghiệp khẳng định vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển chung của xã hội. Tháng 3 vừa qua, trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập, VitaDairy được Bộ Y tế trao tặng bằng khen, ghi nhận những đóng góp trong công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2019-2023.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, cũng như các hoạt động hợp tác trước đây với ngành y tế, sự đồng hành của VitaDairy tại các hội nghị khoa học uy tín như Hội nghị Sản phụ khoa Việt - Pháp - Châu Á Thái Bình Dương là minh chứng cho cam kết lan tỏa những giá trị tích cực, góp phần nâng cao chất lượng ngành y tế Việt Nam.

Diệp Chi