VitaDairy bứt phá với dinh dưỡng miễn dịch

Theo đuổi dinh dưỡng miễn dịch, VitaDairy tăng trưởng doanh thu 20 lần trong 5 năm, có sản phẩm được vinh danh tại Giải thưởng Sáng tạo ngành Sữa thế giới.

Tháng 6 vừa qua, sản phẩm mới ColosBaby D3K2 của VitaDairy trở thành một trong hai thương hiệu Việt Nam lọt vào top đề cử cho hạng mục Sản phẩm sữa trẻ em tốt nhất 2024 (Best Product 2024 - Children's Dairy Product) của Giải thưởng Sáng tạo ngành Sữa thế giới (World Dairy Innovation Awards 2024), tổ chức tại Anh.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, để đạt được thành quả này, VitaDairy đã phải trải qua một hành trình dài, bắt đầu từ việc táo bạo chọn hướng đi khó trong những ngày đầu tiên.

Người tiêu dùng tìm hiểu các sản phẩm dinh dưỡng miễn dịch của VitaDairy tại triển lãm sữa tại Hà Nội, tháng 6/2022. Ảnh: VitaDairy

Hơn chục năm trước, VitaDairy bắt đầu theo đuổi con đường sữa bột dinh dưỡng trẻ em. Đây là một phân khúc trong ngành sữa vốn thuộc về các nhà sản xuất lớn và nước ngoài, với mức độ tập trung cao, tiềm lực tài chính mạnh và hệ thống phân phối bán hàng đã được định hình. Khi đó, VitaDairy buộc phải lựa chọn bị đào thải hay thay đổi thông qua cạnh tranh bằng cách nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới với đặc tính nâng cao sức khỏe người dùng.

Những chiến lược của VitaDairy đã thay đổi nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của dinh dưỡng miễn dịch. Các "thực đơn mới" được phát triển bởi những thành tựu khoa học, được nghiên cứu bởi các chuyên gia dinh dưỡng đầu ngành. Hiệu quả được Viện Dinh dưỡng Quốc gia công nhận và đánh giá cao tại các giải thưởng ở đấu trường thế giới. Trong đó, sản phẩm ColosBaby của VitaDairy đã vượt qua hàng trăm sản phẩm từ hơn 60 quốc gia, được vinh danh ở hạng mục Product and Process innovation - Sản phẩm sáng tạo và đột phá tại Đại hội Công nghệ thực phẩm thế giới diễn ra ở Singapore (IUFoST) vào năm 2022.

Đặt trọng tâm phát triển vào người tiêu dùng, VitaDairy đã có mức tăng trưởng ngoạn mục. Thống kê từ doanh nghiệp, đơn vị có mức tăng trưởng về doanh thu hơn 20 lần chỉ trong 5 năm, từ 2018 - 2023. Công ty cũng chi ra những khoản đầu tư lớn nhằm duy trì thế lợi thế về nguyên liệu sữa non ColosIgG24h, đồng thời phát triển hệ thống bán hàng đa kênh, xây dựng hàng chục nghìn điểm bán tại Việt Nam. Theo số liệu của công ty nghiên cứu thị trường NielsenIQ tháng 5/2024, VitaDairy hiện là thương hiệu đứng Top 2 về doanh thu sữa bột trẻ em tại thị trường Việt Nam.

VitaDairy bắt tay với các đối tác, thực hiện chuyển đổi số để sẵn sàng ở sân chơi lớn hơn. Ảnh: VitaDairy

Từ sữa bột trẻ em, VitaDairy đầu tư vào dinh dưỡng miễn dịch và tiếp tục lựa chọn con đường "sự tín nhiệm của người tiêu dùng và giá trị khoa học cho ngành sữa làm mục tiêu cuối cùng", như chia sẻ của đại diện doanh nghiệp.

Trong tương lai, con đường VitaDairy có thể sẽ "dễ đi hơn" so với hành trình trước đây của đơn vị. Theo các chuyên gia ngành sữa, thị trường đang phát triển theo xu hướng tiêu dùng sản phẩm sữa bột chất lượng cao, an toàn và nguồn gốc rõ ràng. Dân số Việt Nam tiếp tục xu hướng tăng sau khi đạt 100,3 triệu người vào năm 2023 là điều kiện lý tưởng để thúc đẩy tăng trưởng ngành sữa. Việc mỗi năm có khoảng 1 triệu trẻ em được sinh ra, cũng là đối tượng sử dụng sản phẩm từ sữa nhiều nhất, là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy phân khúc sữa bột tăng trưởng mạnh hơn. Theo dự báo của Research and Markets, mức tiêu thụ bình quân sữa đầu người tại Việt Nam sẽ đạt 40 lít/người/năm vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 4% hàng năm.

Nhiều nhà phân tích ngành đánh giá cao các "công ty sữa đang lên" như VitaDairy về sự chuẩn bị nhằm thích ứng với các yêu cầu mới về dinh dưỡng và sức khỏe. Điều này được hiện thực hóa thông qua các chiến lược ngắn và dài hạn, khả năng nghiên cứu, phát triển các dòng sản phẩm mới, tính tự chủ của dây chuyền sản xuất và đẩy mạnh quảng bá thương hiệu.

Sau gần hai thập kỷ nỗ lực đầu tư về chất lượng và thương hiệu, VitaDairy đang có phong độ khá tốt. Với vị thế trong thị trường dinh dưỡng miễn dịch Việt Nam, VitaDairy đã sẵn sàng cho cuộc chơi lớn hơn khi đưa vào vận hành thêm một nhà máy sản xuất sữa dạng lỏng với công suất hàng tỷ hộp mỗi năm. Doanh nghiệp cũng bắt tay với KPMG và SAP chuyển đổi số để kiện toàn và chuyên nghiệp hóa hệ thống quản lý ở tầm quốc tế. Việc sở hữu đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng, các nhà khoa học có sự am hiểu sâu sắc về thể trạng người Việt Nam đã và đang giúp VitaDairy trở nên khác biệt trên thị trường sữa bột công thức.

Diệp Chi