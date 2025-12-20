Vita Clinic mở rộng hệ thống làm đẹp, đầu tư công nghệ

Vita Clinic phát triển 10 phòng khám thẩm mỹ nội khoa và 4 trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động, là điểm đến quen thuộc của nhiều KOL, doanh nhân.

Trong bối cảnh người dân ngày càng chú trọng chất lượng sống và cải thiện diện mạo, Vita Clinic định vị mình là hệ thống thẩm mỹ - chăm sóc sức khỏe. 10 chi nhánh thẩm mỹ nội khoa, 4 trung tâm chăm sóc sức khỏe chủ động tọa lạc vị trí đắc địa tại TP HCM, Hà Nội và các đô thị lớn.

Theo đại diện đơn vị: "Nhằm mang đến kết quả tự nhiên, phù hợp nhiều nhóm khách, chúng tôi đầu tư loạt thiết bị, công nghệ trẻ hóa đang được ứng dụng rộng rãi ở thị trường châu Âu. Mỗi cơ sở thiết kế theo mô hình phòng khám chuyên khoa, tích hợp dịch vụ chăm sóc - trị liệu - phòng ngừa".

Chị em được tư vấn kỹ trước khi làm đẹp. Ảnh: Vita Clinic

Đội ngũ bác sĩ, chuyên gia tại đây được đào tạo chuyên môn về thẩm mỹ nội khoa, chăm sóc da hay công nghệ trẻ hóa sinh học. Mỗi phác đồ dựa trên đặc điểm da, tình trạng sức khỏe lẫn mục tiêu từng người.

Nhờ chú trọng trải nghiệm và cập nhật công nghệ mới, Vita Clinic thu hút nhiều nghệ sĩ, người đẹp, KOL lẫn doanh nhân. Đại diện đơn vị cho biết: "Chúng tôi chú trọng kiến tạo không gian thư giãn, dịch vụ riêng tư, tính cá nhân hóa cao và phương pháp trẻ hóa thiên về duy trì nét đẹp tự nhiên - xu hướng thẩm mỹ đang được ưa chuộng".

Bác sĩ lên phác đồ làm đẹp dựa trên từng cơ địa. Ảnh: Vita Clinic

Trong các giải pháp trẻ hóa tại đây, Profhilo - liệu trình cải thiện cấu trúc da, độ đàn hồi và mật độ da - được nhiều người lựa chọn. Dòng hyaluronic acid sinh học này xuất xứ từ Italy, do công ty IBSA nghiên cứu và bào chế. Tại Việt Nam, sản phẩm do công ty Neoasia phân phối độc quyền.

Khách hàng có thể kiểm chứng Profhilo trước khi trải nghiệm bằng bộ nhận diện sau: tem niêm phong từ Neoasia; tem hologram Neoasia; tờ hướng dẫn sử dụng tiếng Việt đi kèm mỗi hộp; mã QR xác thực với tối đa hai lượt quét, đảm bảo tính duy nhất và khó làm giả.

Đại diện Vita Clinic ký kết hợp tác với Neoasia - đơn vị phân phối độc quyền Profhilo tại Việt Nam. Ảnh: Vita Clinic

"Minh bạch thông tin sản phẩm và nguồn gốc công nghệ là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng mọi liệu trình trẻ hóa, chăm sóc sức khỏe", đại diện Vita Clinic nói thêm.

Đông Vệ