Vista Nam An Khánh làm đường Ecopath cho người đi bộ, xe đạp

Khu đô thị tại phía Tây Hà Nội dành quỹ đất để phát triển tuyến đường xanh Ecopath, tạo không gian riêng cho người đi bộ và xe đạp.

Chủ đầu tư cho biết, tuyến đường Ecopath đánh dấu sự dịch chuyển từ tối đa hóa lợi nhuận sang đầu tư cho giá trị bền vững. Xu hướng này lấy cảm hứng từ nhiều dự án, khu đô thị trên thế giới như công viên High Line tại New York, thành phố Copenhagen (Đan Mạch) với hệ thống xe đạp hay những khu ưu tiên cho người đi bộ tại Hà Lan, Barcelona (Tây Ban Nha).

Tại Vista Nam An Khánh, Ecopath được thiết kế như vành đai xanh khép kín, kết nối các phân khu Vista Garden, Vista Palma, Vista Serena và 8 tòa tháp cao tầng. Tuyến đường hoàn toàn cấm xe máy và ôtô, hướng tới tiêu chuẩn đô thị xanh.

"Trong bất động sản, mỗi mét vuông đất đều có thể quy đổi thành lợi nhuận nhưng SJ Group chọn đặt sức khỏe và tinh thần cư dân lên trước doanh thu ngắn hạn", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Phối cảnh đường dạo xanh Ecopath. Ảnh: SJ Group

Về kỹ thuật, Ecopath xây dựng trên nền bê tông phẳng, đáp ứng các kiểu vận động, từ chạy bộ, đi dạo, đạp xe đến xe trợ lực. Mặt đường phủ sơn Epoxy 4 lớp chống trơn trượt. Theo chủ đầu tư, công nghệ này thường dùng cho sân thể thao, giúp tăng độ bám khi trời mưa, giảm hấp thụ nhiệt dưới nắng.

Thiết kế độ dốc ngang 1-1,5% giúp thoát nước hiệu quả. Hệ thống chiếu sáng và các điểm nghỉ chân được bố trí dọc tuyến, tạo không gian an toàn cho các hoạt động thể chất.

Đại diện chủ đầu tư SJ Group cho biết: "Sức khỏe và trải nghiệm sống của cư dân là giá trị lâu dài mà chúng tôi hướng tới".

Phối cảnh không gian tập luyện sức khỏe cho cư dân tại khu đô thị. Ảnh: SJ Group

Tại Vista Nam An Khánh, giá trị bất động sản được định nghĩa theo tiêu chuẩn gồm: những buổi sáng không tiếng còi xe, trẻ em tự do đạp xe, và không gian an toàn để vận động.

Chủ đầu tư cho biết, xu hướng này không mới với thế giới khi Paris mở rộng phố đi bộ, London áp dụng phí phát thải, hay Toronto phát triển mạng lưới xe đạp. Điểm chung là các khu vực này đều hướng đến việc cải thiện sức khỏe cộng đồng và nâng cao giá trị bất động sản. "Đây chính là khái niệm xa xỉ tĩnh lặng (quiet luxury) - đề cao chất lượng trải nghiệm", đại diện SJ Group nhấn mạnh.

Cũng theo chủ đầu tư, Ecopath không đơn thuần là tiện ích mà là trục chính trong triết lý thiết kế, kết nối hồ Lago và các tiểu cảnh. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, tuyến đường đồng thời khẳng định triết lý phát triển bền vững mà doanh nghiệp hướng đến.

Song Anh