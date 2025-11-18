Vista Nam An Khánh bổ sung hai bãi đỗ xe

Vista Nam An Khánh có thêm hai bãi đỗ xe công cộng, đáp ứng nhu cầu của cư dân và khách thương mại khi khu đô thị bước vào giai đoạn vận hành tiếp theo.

Hai bãi đỗ xe được bố trí tại các khu đất có vị trí dễ tiếp cận, đảm bảo bán kính phục vụ cho toàn bộ cư dân. Trong đó, bãi P rộng 1.765 m2 nằm gần phân khu Vista Palma, tiếp giáp khu vực kỹ thuật để tối ưu quỹ đất. Bãi P1 rộng 4.454 m2 đặt trên trục chính đường Nam An Khánh, phục vụ cư dân và khách vãng lai.

Theo kế hoạch, cả hai bãi sẽ hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong tháng 5/2026, góp phần giảm tải áp lực đỗ xe, nhất là khi khu thương mại - dịch vụ Vista Palma đi vào khai thác.

Ảnh phối cảnh bãi đỗ xe tại Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ Group

SJ Group cho biết đơn vị định hướng xây dựng hệ thống bãi xe thông minh, tích hợp công nghệ quản lý hiện đại. Các hạng mục bao gồm kiểm soát ra vào tự động, cảm biến nhận diện và thông báo chỗ trống, cùng hệ thống camera giám sát 24/7. Chủ đầu tư cũng dự kiến lắp đặt trạm sạc xe điện và bổ sung mái che để bảo vệ phương tiện.

Những hạng mục kỹ thuật này được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 5/2026, đồng bộ với tiến độ hạ tầng toàn khu.

"Khu vực phía Tây Hà Nội ghi nhận mật độ xe cá nhân gia tăng, đặc biệt quanh đại lộ Thăng Long và tuyến vành đai 3.5 dự kiến thông xe năm 2025. Việc phát triển các bãi đỗ xe là yếu tố quan trọng trong quá trình hoàn thiện tiện nghi đô thị", đại diện SJ Group chia sẻ.

Mái che thiết kế hiện đại. Ảnh: SJ Group

Tại Vista Nam An Khánh, SJ Group đang triển khai mở rộng và hoàn thiện hệ thống giao thông nội khu: đường An Thịnh (A2) rộng 36 m dọc kênh Đan Hoài, đường Liên Khu 8 rộng 50 m, vỉa hè 7,5 m cùng mạng lưới bãi đỗ xe phân bổ hợp lý.

Các bãi đỗ xe mới được kỳ vọng giúp giảm tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, tạo không gian đi bộ thông thoáng và hình thành nếp sống đô thị văn minh.

Một góc khu đô thị Vista Nam An Khánh. Ảnh: SJ Group

Đại diện SJ Group cho biết hệ thống bãi xe là một phần trong chiến lược phát triển đô thị thông minh tại Vista Nam An Khánh. Từ giao thông, tiện ích đến cảnh quan, mỗi hạng mục đều được triển khai bài bản nhằm hướng tới một khu đô thị vận hành hiệu quả, đáng sống và bền vững.

Song Anh