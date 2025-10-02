Vision Tech phân phối camera Insta360 tại Việt Nam

Từ tháng 9, các dòng camera Insta360 tại thị trường Việt Nam được phân phối chính hãng thông qua Công ty cổ phần Công nghệ Vision Tech.

Với vai trò nhà phân phối chính thức, Vision Tech sẽ được quyền mở gian hàng chính hãng dưới tên "Insta360 Official Store" trên các sàn thương mại điện tử, bắt đầu từ ngày 1/9. Đại diện doanh nghiệp này cho biết, họ cũng phân phối trực tiếp sản phẩm của Insta360 thông qua các hệ thống: ShopDunk, CellphoneS, FPT Shop và Fstudio, Kyma, HT Camera, Nexshop và Zshop. Vision Tech và đối tác cũng mở khu trải nghiệm sản phẩm tại Aeon Mall để tiếp cận người dùng.

Các dòng camera của Insta360. Ảnh: Insta360

Ngoài việc phân phối sản phẩm, Vision Tech sẽ chịu trách nhiệm cung cấp chính sách bảo hành, hậu mãi và hỗ trợ kỹ thuật theo tiêu chuẩn từ Insta360, tổ chức các hoạt động giới thiệu, workshop và phát triển cộng đồng người dùng tại Việt Nam. "Với chiến lược hợp tác này, Vision Tech sẽ mang đến trải nghiệm quay phim, sáng tạo nội dung mới cho người dùng, đồng thời cam kết thúc đẩy sự phát triển ngành nội dung số và công nghệ tại Việt Nam", đại diện doanh nghiệp nói.

Hình ảnh trái đất được Insta360 X2 ghi lại từ ngoài không gian. Ảnh: Insta360

Insta360 thành lập năm 2015, nổi tiếng với các dòng camera trong lĩnh vực quay phim hành động, sáng tạo nội dung với góc quay 360 độ, gồm các sản phẩm như: X5, Go Ultra, Ance Pro 2... Năm 2023, hãng này thử nghiệm quay phim không gian với hai chiếc Insta360 X2 ngày 16/1, ghi lại những hình ảnh 360 độ về trái đất và các vì sao.

Điểm nhấn các dòng camera thương hiệu này là tính năng quay toàn cảnh, sau đó người dùng có thể lựa chọn khung hình phù hợp với nội dung mong muốn, phù hợp cho những nhà sáng tạo nội dung hay travel blogger. Theo doanh nghiệp này, Insta360 sở hữu 852 bằng sáng chế, sản phẩm được sử dụng bởi nhiều người nổi tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật.

Khu vực trưng bày các sản phẩm mới nhất của Insta360 tại Việt Nam. Ảnh: Vision Tech

Ba dòng sản phẩm chính của Insta360 là X-series với khả năng quay 360 độ, Ace/Ace Pro với camera góc rộng và Go series là mẫu camera bỏ túi nhỏ gọn. Hãng này cũng phân phối các phụ kiện quay phim như gimbal chống rung Flow, các thiết bị hỗ trợ livestream, webcam Link2...

Tháng trước, Insta360 ra mắt Go Ultra, mẫu camera hành động bỏ túi cho trải nghiệm quay POV (Point of View), chất lượng video 4K 60 fps. Danh mục sản phẩm của Insta360 còn có: Go 3S, X5, X4, X3 and Ace Pro 2, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ người dùng phổ thông đến nhà sáng tạo chuyên nghiệp.

Quang Anh