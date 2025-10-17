Vision Iconic - bản giao hưởng quá khứ và tương lai của Mercedes

Mẫu concept của hãng Đức lấy cảm hứng thiết kế cổ điển của những năm 1930, kết hợp với loạt công nghệ hiện đại.

Mercedes vừa vén màn mẫu xe ý tưởng concept Vision Iconic, một mẫu Grand Coupe hai cửa mang kiểu dáng thanh lịch, quyến rũ. Nội thất của xe lấy cảm hứng từ phong cách cổ điển với khả năng tự lái tiên tiến.

Thiết kế của Vision Iconic gợi nhớ đến hai mẫu concept Vision Mercedes-Maybach 6 Coupe và Cabriolet từ năm 2016 và 2017, dù vậy Iconic có chiều dài ngắn hơn. Nắp ca-pô kéo dài, tạo điểm nhấn bởi các khe gió bên hông chắn bùn, kéo dài theo đường nét của kính chắn gió ngắn. Phần mái dốc về phía sau, nối liền với phần đuôi bo tròn, gợi nhớ đến huyền thoại 300 SL Gullwing.

Theo Gorden Wagener, giám đốc thiết kế Mercedes, Vision Iconic được lấy cảm hứng từ "thời hoàng kim của thiết kế ôtô trong những năm 1930". Ông mô tả Iconic như "một tác phẩm điêu khắc đang chuyển động, là lời tri ân dành cho vẻ đẹp thanh lịch vượt thời gian và là tuyên ngôn cho tương lai".

Lưới tản nhiệt Iconic, lần đầu được giới thiệu trên mẫu GLC chạy điện, chứng minh rằng một tấm bảng phát sáng cỡ lớn vẫn cuốn hút nếu được thiết kế hài hòa. Hình dáng của lưới tản nhiệt lấy cảm hứng từ những mẫu xe huyền thoại mã W108, W111 và 600 Pullman, kết hợp với logo ngôi sao ba cánh truyền thống và cụm đèn pha sắc sảo.

Cabin của Vision Iconic gây ấn tượng với phong cách Art Deco, hướng tới "sự thoải mái như trong phòng chờ hạng sang và trải nghiệm hoàn toàn mới giữa tính thủ công cổ điển và công nghệ kỹ thuật số hiện đại".

Vô-lăng tròn 4 chấu nằm phía trước bảng điều khiển trong suốt hình dạng như khinh khí cầu Zeppelin. Cụm đồng hồ hiển thị dạng analog, gợi nhớ đến những chiếc đồng hồ bấm giờ cơ học cao cấp.

Ở trung tâm táp-lô bố trí 4 chiếc đồng hồ cổ điển, trong đó một chiếc kiêm vai trò trợ lý trí tuệ nhân tạo, nhằm tạo điểm nhấn hiện đại giữa phong cách hoài cổ.

Ghế là dạng băng dài bọc nhung màu xanh đậm, đi kèm các chi tiết trang trí bằng gỗ xà cừ ở táp-pi, gợi nhớ về họa tiết ở thế kỷ 17. Mercedes cũng giới thiệu bộ sưu tập 6 trang phục dành cho nam và nữ, với tông màu xanh đậm kết hợp màu bạc-vàng, thể hiện tinh thần đồng điệu giữa thời trang và nội thất xe.

Mặc dù có kiểu dáng hoài cổ, Vision Iconic lại trang bị loạt công nghệ tiên tiến. Mẫu xe hướng tới khả năng tự hành cấp độ 4, được vận hành bởi công nghệ điện mô phỏng cách hoạt động của não người. Mercedes cho biết công nghệ này hiệu quả gấp 10 lần so với các hệ thống hiện nay trong việc phân tích môi trường xung quanh và có thể giảm 90% năng lượng tiêu thụ cho xử lý trí tuệ nhân tạo.

Xe sử dụng hệ thống lái điện tử, kết hợp với hệ thống đánh lái bánh sau, giúp xe linh hoạt và ổn định hơn khi vận hành. Tuy nhiên, hãng chưa công bố thông số cụ thể của hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện trên Iconic.

Một điểm nhấn khác là lớp phủ hấp thu năng lượng mặt trời bao trùm toàn bộ thân xe. Lớp phủ này không chỉ giúp xe sạc pin mà còn cung cấp tối đa 12.000 km quãng đường di chuyển mỗi năm nhờ ánh sáng mặt trời, tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và khu vực. Với hiệu suất 20%, lớp phủ này có thể tùy biến màu sắc theo ý muốn và được thiết kế để dễ dàng tái chế, thể hiện khía cạnh bền vững với môi trường ẩn sau vẻ ngoài hào nhoáng.

Minh Quân (theo Carscoops)