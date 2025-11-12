Vision AI tạo khả năng 'nhìn, hiểu bối cảnh' cho đồ gia dụng Samsung

Vision AI trên thiết bị Samsung như "mắt thông minh", giúp robot hút bụi tự tránh vật cản, tủ lạnh quản lý thực phẩm thời gian thực, lò nướng canh độ chín chính xác.

Vision AI (AI thị giác) được Samsung tích hợp trên các thiết bị gia dụng thế hệ mới. Thay vì chỉ làm theo lệnh, các thiết bị nay có thể nhìn thấy, hiểu bối cảnh sử dụng và tự đưa ra phản ứng phù hợp. Công nghệ này kết hợp phần cứng là camera và phần mềm AI nhận diện hình ảnh, giúp thiết bị thu thập, phân tích dữ liệu thị giác theo thời gian thực.

Vision AI trên tủ lạnh Samsung có khả năng nhận diện và quản lý 37 loại thực phẩm tươi sống. Ảnh: Samsung

Samsung bắt đầu phát triển Vision AI từ năm 2016, ứng dụng đầu tiên trên robot hút bụi rồi mở rộng sang tủ lạnh, lò nướng... Ban đầu, công nghệ chỉ dừng ở mức thu thập hình ảnh thực tế. Đến năm 2020, Vision AI đã có thể dùng thuật toán để nhận diện hành động hoặc tình huống. Năm 2024 chứng kiến bước đột phá khi các thiết bị thế hệ mới sở hữu khả năng dự đoán tiến trình để ra quyết định, nhờ đó giảm bớt gánh nặng việc nhà cho người dùng.

Cụ thể, robot hút bụi Samsung có thể nhận diện các vật cản phổ biến như dây điện, cốc, chậu hoa hay giày dép. Nhờ đó, người dùng không phải dọn dẹp sơ sàn nhà trước khi kích hoạt. Khả năng phân tích hình ảnh chính xác còn giúp robot không bị gián đoạn trong quá trình lau dọn hoặc đẩy các vật dụng đi lung tung. Sau khi đảm bảo không gian thông thoáng, robot sẽ tiếp tục di chuyển, giúp hạn chế việc người dùng phải can thiệp vì mắc kẹt.

Trong buổi tiếp xúc với báo chí ở trụ sở Samsung tại Suwon (Hàn Quốc) hôm 29/10, ông DH Kim, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và phát triển Phần mềm, chỉ ra mức độ chi tiết trong khả năng nhận diện hình ảnh của Vision AI. Công nghệ có khả năng phân biệt chất thải của thú cưng, giải quyết nỗi lo của chủ nhân về việc robot hút bụi không thể phân biệt và làm vấy bẩn phân vật nuôi khắp nhà.

Ông DH Kim giải thích quá trình phát triển phần mềm để Vision AI có thể nhận diện các loại phân thú cưng khác nhau. Ảnh: Samsung

Với tủ lạnh, từ chỗ chỉ nhìn thấy bên trong, Vision AI giúp nhận biết và hiểu hành động người dùng. Samsung sử dụng hai mô hình AI để theo dõi và xác định món nào được đặt vào và lấy ra, nhận diện chính xác loại thực phẩm. Trong buổi thuyết trình, kỹ sư Samsung đặt một quả cà chua vào ngăn mát, màn hình lập tức hiển thị "Tomato added". Khi lấy hộp sữa ra, thông báo chuyển thành "Milk removed" chỉ sau chưa đầy một giây. Sự tương tác gần như tức thì cho thấy độ chính xác cao trong nhận diện hình ảnh và hành động của người dùng.

Tính đến tháng 4/2025, Vision AI có thể nhận diện 37 loại thực phẩm tươi sống. Người dùng có thể thiết lập thông tin hạn sử dụng khi thêm thực phẩm vào tủ lạnh. Mọi dữ liệu được xử lý trực tiếp trên thiết bị, giúp tủ lạnh tự tạo danh sách thực phẩm, gợi ý món ăn, nhắc người dùng khi đồ sắp hết hạn, qua đó giảm thiểu lãng phí.

Nghiên cứu "Khám phá tiềm năng của AI trong việc quản lý chất thải thực phẩm ngành khách sạn để ứng dụng với hộ gia đình", do nhóm nghiên cứu Đại học Oregon (Mỹ) công bố vào tháng 1 năm nay, chỉ ra rằng trí tuệ nhân tạo có thể giúp giảm 30-53% lượng rác thực phẩm. Công nghệ này đồng thời tiết kiệm 2-8% chi phí thực phẩm hàng năm nhờ khả năng nhận diện, phân loại và dự báo tiêu thụ theo thời gian thực. Dựa trên ước tính này, việc ứng dụng Vision AI trong thiết bị gia dụng có thể giảm hàng chục kg rác thực phẩm mỗi hộ mỗi năm, góp phần rõ rệt vào mục tiêu phát triển bền vững.

Khi ứng dụng Vision AI vào lò nướng, Samsung đã thực hiện một khảo sát để tìm xem đâu là điều gây bất tiện với những người nội trợ khi sử dụng thiết bị này. Hầu hết bày tỏ nỗi lo về việc nấu chưa chín, nấu quá tay hoặc làm cháy thực phẩm. Để giải quyết, một camera có độ phân giải cao sẽ liên tục ghi nhận hình ảnh món ăn theo từng giây. AI phân tích sự thay đổi màu sắc để xác định thời điểm chín tối ư, tự điều chỉnh nhiệt hoặc gửi cảnh báo để tránh hỏng đồ ăn.

Vision AI giúp lò nướng Samsung dự đoán mức độ chín của nhiều loại thực phẩm qua thay đổi màu sắc. Ảnh: Samsung

Ứng dụng này, một lần nữa, giúp giảm lãng phí thực phẩm. Quan trọng hơn, nó giải phóng người nấu khỏi việc phải canh chừng đồ ăn, giúp tiết kiệm thời gian. Nỗi lo về việc đồ ăn cháy khét - điều hơn 50% người tham gia khảo sát gặp phải, cũng được giải quyết.

Khi được tích hợp đồng bộ, Vision AI cho phép các thiết bị trao đổi dữ liệu với nhau để nâng cao hiệu quả vận hành. Tủ lạnh có thể gợi ý công thức món ăn dựa trên nguyên liệu sẵn có, còn lò nướng tự chọn chế độ phù hợp. Trong khi đó, robot hút bụi kích hoạt dọn dẹp ngay sau bữa ăn. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh và hành vi được xử lý trực tiếp trên thiết bị, giúp quá trình kết nối liền mạch và nhanh chóng.

Tất cả hình ảnh thu thập được bảo vệ bởi nền tảng bảo mật đa lớp Samsung Knox, đồng thời được bảo vệ bởi Samsung Knox Matrix cho phép các thiết bị giám sát lẫn nhau. Nếu một thiết bị có nguy cơ bị xâm nhập, các thiết bị khác sẽ cảnh báo để hệ thống vô hiệu hoá. Nhờ đó, những hình ảnh do Vision AI thu thập, từ bếp đến phòng khách, được đảm bảo quyền riêng tư tuyệt đối cho người dùng.

Sau gần một thập niên phát triển, Vision AI của Samsung đã tiến từ khả năng "nhìn thấy" sang "hiểu và hành động". Công nghệ này giúp giải phóng con người khỏi việc nhà, góp phần xây dựng lối sống bền vững, tiết kiệm năng lượng và thực phẩm cho tương lai.

