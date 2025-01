Vision AI - bộ trí tuệ nhân tạo cho màn hình, TV của Samsung

Sau một năm giới thiệu và dần hoàn thiện tính năng AI trên điện thoại Galaxy, Samsung tiếp tục đưa xu thế này lên TV, màn hình thông minh của hãng để tăng tính cạnh tranh. Vision AI hoạt động trên hệ điều hành Tizen OS, hỗ trợ trợ lý ảo Bixby và trang bị công nghệ bảo mật Knox Security.

Các tính năng đầu tiên được giới thiệu trên Vision AI có nhiều nét tương đồng với Galaxy AI như Click to Search, Live Translate hay dùng AI để tạo hình nền kỹ thuật số Generative Wallpaper. Loạt sản phẩm mới ứng dụng trí tuệ nhân tạo vừa được Samsung giới thiệu tại sự kiện First Look 2025 ở Mỹ và dự kiến sớm được bán ra thị trường trong năm 2025.