Visa VMC Winter 2025 diễn ra tại Hutech cuối tuần này

Visa VMC Winter 2025 khởi tranh tại Đại học Hutech ngày 18-19/10, mở cửa từ 12h30, mang đến không gian thi đấu chuyên nghiệp kết hợp trải nghiệm công nghệ cho sinh viên.

Giải Visa Vietnam MLBB Championship Winter 2025 (Visa VMC Winter 2025), được tổ chức tại Hutech Campus, Hiệp Phú, Thủ Đức, TP HCM, hai ngày cuối tuần 18-19/10. Sự kiện nằm trong hệ thống được Hiệp hội Thể thao điện tử và Giải trí Việt Nam (VIRESA) công nhận, quy tụ các đội tuyển hàng đầu quốc gia tranh tài cho danh hiệu mùa đông 2025.

Khán giả có thể vào cổng tự do từ 12h30 mỗi ngày. Trận bán kết (Best of 5) sẽ bắt đầu lúc 13h40 ngày 18/10, trong khi trận chung kết khởi tranh 14h05 ngày 19/10. Toàn bộ các trận đấu được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng MLBB Việt Nam Fanpage, EsportsFan, YouTube MLBB và EsportsFan.vn, giúp người hâm mộ theo dõi trọn vẹn dù không có mặt tại địa điểm tổ chức.

Tuyển thủ thi đấu tại trận chung kết giải Vô địch quốc gia Mobile Legends: Bang Bang. Ảnh: Quỳnh Trần

Song song với các trận đấu chính, ban tổ chức Visa VMC Winter 2025 cũng triển khai loạt hoạt động tương tác trực tuyến trên fanpage Facebook nhằm tăng sự kết nối với cộng đồng người hâm mộ. Nổi bật trong số đó là minigame "Cùng VISA dự đoán MVP trận chung kết", nơi người chơi có thể dự đoán tuyển thủ xuất sắc nhất để nhận quà tặng độc quyền.

Giải thưởng gồm: 1 áo thun Visa x VMC Winter 2025, 1 túi tote Visa x VMC, 1 bình nước Visa và 1 sổ tay Visa dành cho người dự đoán sớm và chính xác nhất. Ngoài ra còn có 3 giải phụ "Combo quà Visa", mỗi giải gồm áo thun và sổ tay Visa, trao cho ba người chơi may mắn có kết quả đúng. Kết quả sẽ được ban tổ chức công bố vào ngày 23/10.

Vòng chung kết năm nay quy tụ ba đội tuyển: RLG SE, Saigon Phantom (SGP) và AFO SQ. Sau giai đoạn vòng bảng, ba cái tên này nổi lên nhờ phong độ ổn định và khả năng thi đấu chiến thuật cao.

Tổng giá trị giải thưởng của Visa VMC Winter 2025 lên tới 400 triệu đồng, trong đó đội vô địch sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại vòng Wildcard của M7 World Championship, còn đội á quân giành vé dự M Challenge Cup Mekong (MCCM) mùa 6. Việc giải đấu được liên kết trực tiếp với các sân chơi khu vực giúp nâng tầm hệ thống MLBB Việt Nam, đồng thời mở ra cơ hội để các tuyển thủ trong nước thử sức ở đấu trường quốc tế.

Tại sự kiện, ban tổ chức còn bố trí nhiều hoạt động tương tác như minigame, giao lưu tuyển thủ, ký tặng người hâm mộ và khu trải nghiệm thiết bị công nghệ, tạo nên không khí trẻ trung, năng động. Không gian thi đấu được thiết kế hướng tới cộng đồng sinh viên, vừa mang tính giải trí, vừa khuyến khích tiếp cận thể thao điện tử như một ngành nghề sáng tạo đang phát triển.

Ra mắt năm 2016, Mobile Legends: Bang Bang là tựa game MOBA 5v5 được yêu thích tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Trò chơi chú trọng yếu tố chiến thuật, phối hợp đội hình và kỹ năng cá nhân, với thời lượng trung bình mỗi trận 10-20 phút. Nhờ tính linh hoạt, MLBB ngày càng được công nhận như một bộ môn esport toàn cầu, với hệ thống giải đấu chuyên nghiệp trải dài từ cấp quốc gia tới thế giới.

Hoàng Đan