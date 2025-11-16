Visa kết nối với giới trẻ qua Esports học đường

Đại diện Visa cho biết doanh nghiệp mong muốn trở thành cầu nối giữa công nghệ tài chính và thế hệ trẻ thông qua các hoạt động Esports học đường.

Tại trận chung kết M Challenge Cup Mekong mùa 6, thuộc hệ sinh thái Mobile Legends: Bang Bang (MLBB), diễn ra ở Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, ông Kelvin Utomo, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Sản phẩm & Giải pháp, Visa Việt Nam & Lào, chia sẻ định hướng chiến lược của Visa khi lựa chọn Esports làm kênh kết nối mới với giới trẻ.

Ông Kelvin Utomo (áo đen) check-in tại chung kết M Challenge Cup Mekong (MCCB) mùa 6 diễn ra ở Trường Đại học Xây dựng Hà Nội chiều 9/11. Ảnh: MCCM

"Esports đang thu hút sự quan tâm của cả giới trẻ và các doanh nghiệp. Visa mong muốn đóng vai trò chủ động trong việc hỗ trợ và định hình sự phát triển của lĩnh vực này, đồng thời mang đến trải nghiệm thanh toán tiện lợi, an toàn và liền mạch cho người tiêu dùng", ông Utomo cho biết.

Theo đại diện Visa, Việt Nam là thị trường dân số trẻ, nhưng mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính còn hạn chế. Vì vậy, thương hiệu đặt sinh viên và môi trường đại học vào trung tâm của chiến lược kết nối mới, hướng đến việc phổ cập kiến thức tài chính cá nhân, khuyến khích thói quen thanh toán không tiền mặt và nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ tài chính trong đời sống hàng ngày.

"Chúng tôi xem sinh viên là nhóm người tiêu dùng tương lai, đồng thời là thế hệ kiến tạo cho nền kinh tế số. Thông qua các sự kiện Esports học đường, Visa mong muốn đồng hành cùng các bạn trẻ bằng những giá trị thiết thực, giúp họ tiếp cận công nghệ tài chính một cách tự nhiên và hứng thú hơn", ông Kelvin chia sẻ.

Nhóm bạn trẻ mặc trang phục tạo hình nhân vật game khi tham dự MCCM mùa 6. Ảnh: MCCM

Các giải đấu như Visa VMC Winter 2025, M Challenge Cup Mekong mùa 6 được Visa xem là nền tảng phù hợp để gắn kết thương hiệu với giới trẻ. Tại đây, sinh viên không chỉ tham gia cổ vũ, trải nghiệm không khí thi đấu chuyên nghiệp của các tuyển thủ, mà còn được tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ thanh toán kỹ thuật số hiện đại.

Trong khuôn khổ trận chung kết M Challenge Cup Mekong mùa 6, gian hàng Visa thu hút nhiều sinh viên check-in, nhận quà và trải nghiệm các hoạt động tương tác, tạo nên cầu nối giữa công nghệ tài chính và đời sống học đường. Những món quà tặng gồm túi tote, áo phông in hình xạ thủ Layla - một vị tướng trong MLBB - nhanh chóng được săn hết, tăng nhận diện thương hiệu trước giờ thi đấu.

Theo ông Kelvin, thể thao điện tử là một phần trong cách Visa làm mới mình để đồng hành cùng thế hệ Z - những người đang định hình thói quen tiêu dùng và lối sống số trong tương lai. "Game và Esports là xu hướng gần gũi với giới trẻ. Đây là cầu nối giúp Visa thể hiện bản sắc thương hiệu năng động, hiện đại, đồng thời mang công nghệ tài chính đến gần hơn với cộng đồng sinh viên", ông nói.

Khép lại mùa giải khu vực, Visa cho biết sẽ tiếp tục đồng hành cùng hệ sinh thái MLBB trên sân chơi M7 World Championship, nối mạch từ Mekong ra đấu trường thế giới. Trước đó, thương hiệu đã hiện diện tại các hoạt động như MCCB mùa 6, các giải VMC mùa đông và những sự kiện Esports dành cho sinh viên, qua đó củng cố cam kết gắn kết giới trẻ, thúc đẩy thanh toán số an toàn và lan tỏa tinh thần đổi mới trong cộng đồng game thủ Việt Nam.

Hải Long