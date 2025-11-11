Visa đồng hành Esports thúc đẩy chuyển đổi số tại Việt Nam

Tại chung kết M Challenge Cup Mekong, đại diện Visa chia sẻ định hướng đồng hành cùng Esports nhằm thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Chiều 9/11, hàng trăm sinh viên và người hâm mộ có mặt tại Đại học Xây dựng Hà Nội theo dõi trận chung kết M Challenge Cup Mekong mùa 6 - giải Esports khu vực quy tụ các đội mạnh của hệ sinh thái Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự kiện đánh dấu sự đồng hành của Visa - thương hiệu thẻ thanh toán toàn cầu.

Ông Kelvin Tanu Utomo, Giám đốc cấp cao, Sản phẩm & Giải pháp Visa Việt Nam & Lào góp mặt tại chung kết M Challenge Cup Mekong mùa 6. Ảnh: MCCM

Ông Kelvin Tanu Utomo, Giám đốc cấp cao, Sản phẩm & Giải pháp Visa Việt Nam & Lào, cho biết hợp tác với MLBB nằm trong chiến lược dài hạn của Visa tại khu vực Mekong. "Đây là một phần trong định hướng phát triển của chúng tôi, phù hợp với mục tiêu của Chính phủ trong việc thúc đẩy thể thao điện tử trở thành mảnh ghép quan trọng của nền kinh tế số Việt Nam", ông nói.

Thị trường Esports tại Việt Nam đang phát triển nhanh. Theo dự báo của Statista, doanh thu thị trường thể thao điện tử sẽ đạt 7,2 triệu USD vào năm nay và tăng lên 10,4 triệu USD vào năm 2029 với tốc độ tăng trưởng hàng năm ấn tượng 9,72%. Số lượng người tham gia giải trí điện tử tại Việt Nam hiện tại đạt tầm 28,2 triệu người, chiếm 28,7% dân số.

Visa cho biết nhìn thấy cơ hội kết nối công nghệ tài chính với đời sống số của người dùng. "Chúng tôi mong muốn đóng vai trò chủ động trong việc hỗ trợ sự phát triển của Esports, đồng thời kết nối lĩnh vực này với hệ sinh thái thanh toán và đổi mới công nghệ. Mục tiêu của Visa là mang lại trải nghiệm liền mạch, an toàn và tiện lợi cho người tiêu dùng, doanh nghiệp tại Việt Nam, góp phần vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia", ông Utomo nói.

Các cổ động viên check-in cùng mascot Vee của thương hiệu. Ảnh: MCCM

Tại khu vực sự kiện ở Đại học Xây dựng Hà Nội, booth của Visa thu hút hàng trăm sinh viên ghé thăm, check-in nhận quà và chụp ảnh cùng mascot thương hiệu. Quà tặng gồm túi tote, áo phông in hình xạ thủ Layla - một vị tướng trong MLBB - nhanh chóng được săn hết, tăng nhận diện thương hiệu trước giờ thi đấu.

Theo chia sẻ của đại diện thương hiệu, Visa nhìn nhận Việt Nam là thị trường dân số trẻ nhưng mức độ tiếp cận dịch vụ tài chính còn hạn chế. Vì vậy, doanh nghiệp đặt trường học và sinh viên vào nhóm trọng tâm, triển khai các hoạt động gắn với nhu cầu hằng ngày nhằm phổ cập kiến thức tài chính cá nhân và khuyến khích thói quen thanh toán số an toàn, liền mạch.

"Chúng tôi nhận thấy sinh viên và người trẻ là nhóm người tiêu dùng tương lai, đồng thời cũng là thế hệ kiến tạo của nền kinh tế số. Đồng hành cùng các sự kiện như MCCB là cách chúng tôi mang lại giá trị thiết thực cho giới trẻ", đại diện Visa nói.

Trong thời gian tới, thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, đơn vị địa phương nhằm đẩy nhanh hơn nữa sự phát triển của thể thao điện tử trong nước, qua đó lan tỏa thông điệp đổi mới, an toàn giao dịch và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Hải Long