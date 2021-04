Vios mới hút khách nhờ tăng tiện ích

Mẫu sedan cỡ B phiên bản mới được nâng cấp loạt trang bị, hãng tặng gói bảo hiểm vật chất một năm trị giá 11,3 triệu đồng, kỳ vọng giữ vững ngôi vương doanh số.

Trong 18 năm kể từ lần đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam, Vios từng ngày gây dựng hình ảnh, khẳng định vị thế là mẫu sedan "quốc dân". Hãng Nhật lần lượt đưa ra bản nâng cấp dù Vios vẫn đang bán chạy. Từ 2003 đến nay, mẫu sedan này bán hơn 180.000 xe, nhiều năm liền duy trì vị trí bán chạy nhất thị trường.

Toyota Vios phiên bản nâng cấp facelift 2021.

Ở bản nâng cấp facelift 2021 ra mắt hồi tháng 2, Vios được Toyota Việt Nam hoàn thiện hơn với thay đổi ở ngoại thất, bổ sung công nghệ và có thêm bản thể thao GR-S. Tính đến nay, Vios vẫn là mẫu xe có doanh số tích lũy cao nhất thị trường.

Điểm đáng chú ý đầu tiên của Vios mới so với các đối thủ là những nâng cấp về công nghệ an toàn. Bản thấp nhất E CVT được bổ sung đèn chờ dẫn đường và đèn chiếu sáng tự động. Trên tất cả các phiên bản đều có camera lùi, cảm biến đỗ xe phía sau, phanh đĩa tiêu chuẩn. Bản G và GR-S có thêm cảm biến góc trước và sau, cho phép tài xế dễ dàng thao tác hơn trong những không gian chật hẹp. Bản G có chức năng tự động khóa cửa theo tốc độ.

Bên cạnh đó, danh sách công nghệ an toàn vẫn được duy trì từ các phiên bản cũ như ABS, EBD, BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, dây đai an toàn 3 điểm ở cả 3 vị trí hàng ghế sau cho hành khách và 7 túi khí duy nhất phân khúc. Vios mới đạt chứng chỉ an toàn 5 sao ASEAN NCAP. Loạt trang bị này đã chứng minh Vios không hề kém cạnh, thậm chí còn nhỉnh hơn các mẫu xe khác cùng phân khúc.

Toyota Vios 2021 có ngoại thất bắt mắt hơn phiên bản trước.

Đại diện Toyota Việt Nam cho biết, sự thực dụng của Vios có ở không gian nội thất thoáng, ghế ngồi bọc da trên tất cả các phiên bản mang lại sự tiện nghi. Cốp được tối ưu chứa nhiều hành lý và vật dụng đa dạng, chiều dài cốp 960 mm, độ cao mở cốp 560 mm. Sàn xe phẳng giúp khoảng để chân thoáng hơn. Hàng ghế sau còn có bệ tỳ tay, giá để cốc, tựa đầu điều chỉnh được độ cao. "Điều hoà mát nhanh và sâu, động cơ bền bỉ và chi phí bảo dưỡng thấp luôn là ưu điểm chung của tất cả các xe thuộc nhà Toyota", đại diện hãng nói.

Hàng ghế sau trên Toyota Vios mới.

Hãng Nhật tặng khách mua Vios gói bảo hiểm vật chất một năm trị giá 11,3 triệu đồng, áp dụng từ 24/4 đến 31/5 cho khách hàng thanh toán đầy đủ. Hiện tại, Vios đang được bán ra với 4 phiên bản gồm MT, E CVT, G CVT và GR-S, giá từ 478 triệu đồng. Hai phiên bản MT và E CVT có tùy chọn 3 hoặc 7 túi khí.

Với khách mua trả góp, Toyota Việt Nam đưa gói vay Balloon để hỗ trợ, tỷ lệ vay đến 80%. Theo tính toán của hãng này, khách mua Vios cần trả trước 95 triệu đồng, hàng tháng trả 5,2 triệu đồng, lãi suất 4,99% trong 6 tháng đầu. Các chi phí hồ sơ, đăng ký, công chứng... người mua sẽ được hãng hỗ trợ.

Trong trường hợp khách hàng đang sử dụng xe cũ muốn đổi sang Vios 2021, Toyota Việt Nam sẽ tặng phiếu ưu đãi mua xe mới, quà tặng phụ kiện, coupon dịch vụ, bảo dưỡng định kỳ... "Khách hàng khi đổi xe cũng được sử dụng gói vay "Balloon" mà không cần chứng minh tài chính, thủ tục được hoàn tất nhanh gọn", đại diện hãng nói.

Tuấn Vũ

Ảnh: TMV.