VinUni ra mắt tân hiệu trưởng trong lễ khai giảng khóa 6

Trường Đại học VinUni ra mắt tân Hiệu trưởng - Giáo sư Yap-Peng Tan, đồng thời, chào đón hơn 700 tân sinh viên vào Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026.

Lễ khai giảng năm học 2025 của trường có chủ đề "Bứt phá để dẫn đầu". Năm nay, VinUni có 37 sinh viên quốc tế từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ, chiếm 5% tổng số. Dự kiến trong năm học này, trường còn đón 600 sinh viên quốc tế ở bậc đại học và sau đại học tới học tập qua các chương trình trao đổi, hợp tác quốc tế.

Theo thống kê của trường, tân sinh viên năm học 2025 - 2026 đạt điểm SAT trung bình 1480, IELTS trung bình 7.5; 100% đạt giải thưởng học thuật hoặc có tố chất đặc biệt trong ngoại khóa, văn hóa - nghệ thuật - thể thao.

Tân sinh viên VinUni trong buổi lễ khai giảng. Ảnh: VinUni

Theo GS. Phan Mạnh Hưởng - Giám đốc Khoa học Trung tâm Đổi mới Công nghệ Vật liệu VinUni, "Bứt phá để dẫn đầu" là hành trình của khoa học: mỗi bước tiến đều bắt đầu từ sự tò mò và nỗ lực bền bỉ.

"Tôi hy vọng các bạn sinh viên VinUni Khoá 6 sẽ kiên trì với những câu hỏi khó, bởi chính sự bứt phá trong tư duy mới là điều giúp chúng ta góp phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho tương lai của Việt Nam và thế giới", ông nhấn mạnh.

Bên cạnh việc đón tân sinh viên, tại buổi lễ, VinUni giới thiệu Giáo sư Yap-Peng Tan, nguyên quyền Hiệu trưởng trường Kỹ thuật, đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore, trên cương vị Hiệu trưởng và Giáo sư Ling San, nguyên Phó chủ tịch thường trực, nguyên Tổng hiệu trưởng NTU, với vai trò Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trường.

Giáo sư Yap-Peng Tan - Hiệu trưởng VinUni đánh trống khai giảng. Ảnh: VinUni

GS. Yap-Peng Tan là nhà khoa học danh tiếng trong xử lý hình ảnh - video, thị giác máy tính, AI và dữ liệu lớn. Ông quan tâm đến thúc đẩy mạnh mẽ đào tạo liên ngành, hợp tác quốc tế và hình thành các co-innovation labs (tổ hợp thí nghiệm đổi mới sáng tạo đại học và doanh nghiệp) tại NTU.

GS. Ling San cũng là nhà toán học xuất sắc trong lĩnh vực thiết kế tổ hợp, lý thuyết mã hóa, mật mã học và chuỗi số. Ông góp trọng giúp NTU giữ vững vị thế các đại học tốt nhất thế giới trong nhiều năm, chinh phục Top 12 QS World Rankings (2026) với nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ lọt top 10 thế giới.

VinUni kỳ vọng sự hiện diện của hai nhà lãnh đạo từng đưa NTU sẽ mang lại bước nhảy vọt cho trường trong việc chinh phục đỉnh cao mới, xây dựng hệ sinh thái đào tạo - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo.

"Tôi đến Việt Nam để cùng VinUni thúc đẩy sự bứt phá. Tôi hy vọng VinUni sẽ trở thành một minh chứng cho sức mạnh của hợp tác toàn cầu, không chỉ đào tạo những công dân toàn cầu bản lĩnh, mà còn kiến tạo các giải pháp khoa học - công nghệ phục vụ phát triển bền vững của Việt Nam", Hiệu trưởng VinUni chia sẻ.

Sinh viên quốc tế trong lễ khai giảng của VinUni. Ảnh: VinUni

Tại buổi lễ, VinUni cũng công bố kết quả ban đầu của Chiến dịch VinUni 500, sáng kiến thu hút 500 học giả toàn cầu, hưởng ứng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong năm học 2025 - 2026, trường đã quy tụ 100 nhà khoa học toàn cầu, trong đó có 45 giảng viên nghiên cứu, 15 học giả và 40 giảng viên liên kết.

Sau lễ khai giảng, trường còn công bố thành lập các trung tâm xuất sắc mới và chào đón các Giáo sư đầu ngành, gồm: GS. Vũ Hà Văn - nguyên GS Yale (Mỹ) thành viên Hội đồng trường và Giám đốc khoa học Viện Nghiên cứu Dữ liệu Lớn VinUni; GS. Dương Nguyên Vũ - nguyên GS NTU (Singapore), Hiệu phó Sau đại học và Giám đốc khoa học Trung tâm Nghiên cứu AI; GS. Edmund J. Malesky - GS Đại học Duke (Mỹ), dẫn dắt Trung tâm Chuyển đổi Xanh Thông minh; GS. Phan Mạnh Hưởng - GS Đại học Nam Florida (Mỹ), quản lý Trung tâm Đổi mới Công nghệ Vật liệu.

Tân hiệu trưởng, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng trường và các giáo sư chào tân sinh viên. Ảnh: VinUni

Các trung tâm nghiên cứu mới sẽ được quy hoạch theo các cụm liên ngành về sức khỏe thông minh, môi trường thông minh, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn. Tại đây, các chuyên gia nghiên cứu và phát triển (R&D) từ hệ sinh thái doanh nghiệp, đặc biệt là từ VinFast, Vinmec, VinRobotics, VinMotion... sẽ phối hợp cùng giảng viên, sinh viên VinUni xây dựng các nhóm thúc đẩy công bố khoa học, phát triển sáng chế, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhật Lệ