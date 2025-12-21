Vinstyle ra mắt thương hiệu giày công sở Geometra

Thương hiệu giày Geometra được Vinstyle định vị ở phân khúc trung - cao cấp, thiết kế tối giản, chú trọng độ êm, bền và trải nghiệm sử dụng cho người đi làm.

Ngày 21/12, Công ty Cổ phần Thương mại xúc tiến đầu tư Vinstyle vừa ra mắt thương hiệu giày công sở cao cấp Geometra tại showroom số 9 Nguyễn An Ninh, phường Dĩ An, TP HCM. Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược trong hệ sinh thái thời trang của doanh nghiệp và ghi nhận cột mốc quan trọng khi Geometra trở thành đối tác chiến lược của thương hiệu Việt Tiến – "ông lớn" ngành thời trang công sở Việt Nam. Theo kế hoạch, các dòng sản phẩm Geometra sẽ được phân phối tại 8 chi nhánh trọng điểm ở Hà Nội và TP HCM ngay đầu năm 2026.

Việc ra mắt Geometra cho thấy tham vọng của Vinstyle trong việc tham gia sâu vào thị trường giày dép công sở - phân khúc được đánh giá còn nhiều dư địa nhưng đòi hỏi cao về chất lượng, thẩm mỹ và trải nghiệm người dùng. Theo đại diện doanh nghiệp, thương hiệu mới được định vị là dòng sản phẩm cao cấp, nơi hội tụ sự giao thoa giữa thị hiếu người Việt hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Ông Phạm Quang Hưng, Giám đốc thương hiệu Geometra. Ảnh: Vinstyle

Không gian khai trương tại showroom Nguyễn An Ninh được thiết kế theo phong cách sang trọng, tối giản, làm nổi bật các bộ sưu tập giày da công sở dành cho nam và nữ. Từ thiết kế, chất liệu đến cách trưng bày, Geometra cho thấy định hướng xây dựng một thương hiệu chỉn chu, bài bản ngay từ điểm chạm đầu tiên với khách hàng.

Các dòng sản phẩm được phát triển trên nền tảng nghiên cứu form dáng phù hợp với bàn chân người Việt, chú trọng độ êm, bền và sự ổn định khi di chuyển trong môi trường làm việc cường độ cao. Phong cách thiết kế theo hướng tối giản, hiện đại, dễ phối với trang phục công sở, hướng đến tính ứng dụng lâu dài thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Một điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của Geometra là sự hợp tác cùng Việt Tiến – một trong những thương hiệu thời trang công sở hàng đầu Việt Nam với lịch sử phát triển lâu đời và hệ thống phân phối rộng khắp. Sự đồng hành của Việt Tiến được xem là bảo chứng về uy tín và chất lượng cho Geometra ngay từ khi ra mắt thị trường.

Việc bắt tay với Việt Tiến không chỉ giúp Geometra nhanh chóng tiếp cận tệp khách hàng công sở trung - cao cấp, mà còn khẳng định năng lực sản phẩm của một thương hiệu mới trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh. Đây cũng là chiến lược "đi cùng người dẫn đầu" thường thấy ở các doanh nghiệp trẻ có tham vọng mở rộng nhanh nhưng vẫn đảm bảo nền tảng thương hiệu bền vững.

Showroom trưng bày sản phẩm giày công sở của Geometra. Ảnh: Vinstyle

Lãnh đạo Vinstyle cho biết Geometra không đơn thuần là một thương hiệu giày dép mà là dự án chiến lược dài hạn nhằm dẫn dắt thị trường giày công sở nội địa bằng giá trị Việt thuần túy. Từ thị trường trong nước, thương hiệu hướng đến mục tiêu nâng tầm vị thế để có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường quốc tế.

Triết lý phát triển của thương hiệu được xây dựng dựa trên phương châm "Giá trị thật trao niềm tin" cùng với tôn chỉ "3 thật" gồm: sản phẩm, chất lượng và giá trị thật. Theo đó, thiết kế được phát triển nguyên bản, nguyên liệu được tuyển chọn kỹ lưỡng, quy trình sản xuất chú trọng độ bền và sự thoải mái, đồng thời đảm bảo trải nghiệm người dùng tương xứng với chi phí bỏ ra.

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, Geometra theo đuổi định hướng phát triển bền vững, gắn lợi ích doanh nghiệp với trách nhiệm xã hội. Đại diện Vinstyle cho biết, thương hiệu cam kết trích một phần lợi nhuận để đóng góp vào Quỹ hỗ trợ trẻ em tự kỷ, coi đây là sứ mệnh song hành cùng hoạt động kinh doanh.

"Với Geometra, mỗi bước chân của khách hàng không chỉ là trải nghiệm một sản phẩm chất lượng quốc tế, mà còn góp phần thắp sáng tương lai cho những 'thiên thần' lỡ nhịp", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Một mẫu giày công sở với form dáng hiện đại, màu sắc tối giản, dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu trang phục. Ảnh: Vinstyle

Bước sang năm 2026, Vinstyle đặt mục tiêu tối ưu hóa độ phủ thương hiệu Geometra trên toàn quốc. Không chỉ tập trung tại các đô thị lớn, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối thông qua hợp tác với các đối tác uy tín, song song với việc phát triển hệ thống cửa hàng độc lập.

Về truyền thông, Geometra theo đuổi chiến lược đa điểm chạm, kết hợp hài hòa giữa trải nghiệm mua sắm trực tiếp (offline) và nền tảng số (online), nhằm tiếp cận hiệu quả nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Đồng thời, thương hiệu cam kết liên tục sáng tạo, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, cập nhật xu hướng thời trang quốc tế nhưng vẫn giữ trọn "linh hồn Việt".

"Nhờ nền tảng chiến lược rõ ràng, sự hậu thuẫn từ đối tác lớn và định hướng phát triển bền vững, Geometra được kỳ vọng sẽ trở thành điểm sáng mới trên thị trường giày công sở Việt Nam trong giai đoạn tới", đại diện doanh nghiệp khẳng định.

(Nguồn: Vinstyle)