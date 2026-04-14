VinSpace của ông Phạm Nhật Vượng dự kiến đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào 2027

VinSpace, công ty do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập, lên kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh siêu nhỏ đầu tiên lên quỹ đạo trong năm 2027.

Kế hoạch trên được nêu tại báo cáo thường niên 2025 của Vingroup, cổ đông lớn thứ hai của Công ty cổ phần VinSpace.

Ngoài chế tạo và phóng vệ tinh, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng xây dựng cơ sở vật chất phòng sạch, thiết bị thử nghiệm và hệ thống trạm mặt đất bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ đã đặt ra.

VinSpace dự kiến hợp tác với các đối tác trong, ngoài nước để nghiên cứu, phát triển hệ sinh thái mảng hàng không vũ trụ. Họ cũng hướng tới thương mại hóa các dịch vụ viễn thông, viễn thám.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, tại lễ khởi công dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ, tháng 4/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Trước VinSpace, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam là đơn vị trong nước duy nhất chế tạo thành công vệ tinh siêu nhỏ, được phóng lên quỹ đạo vào năm 2013 và 2021. Loại vệ tinh này có thể dùng để chụp ảnh, quan sát bề mặt trái đất, hỗ trợ truyền dẫn dữ liệu viễn thông và nghiên cứu khoa học.

Công ty VinSpace được ông Phạm Nhật Vượng thành lập ngày 3/11, với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động ở 6 ngành nghề, nổi bật là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện nắm giữ 71% vốn của VinSpace.

Tập đoàn Vingroup là cổ đông lớn thứ hai của doanh nghiệp này, sở hữu 19% cổ phần. Số vốn còn lại thuộc về ông Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng, hai người con của ông Vượng.

Ngoài VinSpace, hệ sinh thái của Vingroup còn sở hữu nhiều công ty trong lĩnh vực công nghệ như VinRobotics (chế tạo người máy công nghiệp), VinSmart Future (phần mềm), VinSOC, VCSS (an ninh mạng), VinDynamics (chế tạo người máy hình người), VinMotion...

Trước khi đầu tư vào ngành hàng không vũ trụ, Vingroup từng tham gia vào mảng vận tải hàng không với dự án Vinpearl Air năm 2019. Tuy nhiên, họ đã rút lui khỏi lĩnh vực này vào 2020.

Trọng Hiếu