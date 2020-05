VinSmart bán được 1,2 triệu smartphone

Tập đoàn VinSmart hôm nay công bố đã bán được 1,2 triệu smartphone trong 17 tháng, trong đó phần lớn doanh số đến từ 4 tháng đầu năm nay.

Mức tăng trưởng của VinSmart đạt 260% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh số bán ra hiện đạt khoảng 200.000 máy mỗi tháng. Theo một đơn vị nghiên cứu thị trường, doanh số bán hàng những tháng đầu năm qua của VinSmart tương đương với tổng máy bán ra trong cả năm 2019 của Vivo hay Realme.

Hãng điện thoại Việt này đang có 12 mẫu smartphone, chủ yếu nằm ở phân khúc dưới 5 triệu đồng. Trong đó, các dòng bán chạy nhất là Vsmart Joy 3, Active 3 và Live.

Vsmart Active 3 - một trong các model bán chạy nhất của VinSmart.

Hiện tại, VinSmart đứng top 3 thị trường smartphone Việt, với 16% thị phần trong tháng 4/2020, duy trì khoảng cách với vị trí thứ 4 và 5 là 5 đến 7%. Trước đó, hãng điện thoại Việt từng chật vật tìm hướng đi đúng với thị phần luôn chỉ trên dưới 2%.

Theo Giám đốc kinh doanh của một chuỗi bán lẻ điện thoại di động lớn, điện thoại Vsmart có giá bán tốt so với cấu hình - lợi thế trước đây vốn chỉ đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc. So với khi mới ra mắt, phần mềm, hệ điều hành trên máy đã hoàn thiện nhiều hơn, chạy ổn định nên được nhiều người dùng quan tâm hơn trước. Ngoài ra, việc có nhiều model giá rẻ phân khúc trên dưới 2 triệu đồng - vốn bị các "ông lớn" trước đó bỏ quên - cũng là lý do khiến VinSmart tăng trưởng mạnh gần đây.

Người Việt trong năm 2019 đã chi gần 90.000 tỷ đồng để mua gần 15 triệu điện thoại thông minh. Trong đó, Samsung là hãng đẫn đầu với doanh số là khoảng 6,3 triệu chiếc, Oppo là gần 3,6 triệu chiếc. Đây cũng là hai hãng thống lĩnh vị trí số một và số hai thị trường điện thoại Việt nhiều năm qua.

Tuấn Hưng