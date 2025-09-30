Vinschool trao học bổng cho hàng trăm học sinh cả nước

Vinschool trao Học bổng Kiến tạo cho 168 em, trị giá gần 15 tỷ đồng trong bốn năm và đang tiếp tục tìm kiếm học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp sức theo đuổi ước mơ.

Trong mùa thứ 4, chương trình tài trợ cho 30 học sinh giàu nghị lực từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Đại diện đơn vị chia sẻ, đây không chỉ là niềm vui với cá nhân từng học sinh, mà còn là dấu mốc ý nghĩa cho chặng đường 5 năm bền bỉ, nơi Vinschool kiên định với sứ mệnh thu hẹp khoảng cách giáo dục và trao cơ hội học tập chất lượng cho những tài năng trẻ.

30 học sinh lớp 9, 10 có hoàn cảnh khó khăn và học giỏi nhận Học bổng Kiến tạo 2025 của Vinschool. Ảnh: Vinschool

Từ năm 2020 đến nay, Học bổng Kiến tạo đã đồng hành cùng 168 học sinh, trong đó, 93 em đã đỗ vào các trường đại học hàng đầu cả nước. Đồng thời, nhiều em trở thành thủ lĩnh các dự án cộng đồng về văn hóa đọc, bảo vệ môi trường, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ trở thành bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo.

Nguyễn Phương Thảo, học sinh nhận học bổng mùa đầu tiên, nay là sinh viên năm ba, chia sẻ chiếc máy tính từ Học bổng Kiến tạo đã theo em suốt 5 năm, giúp nữ sinh học tập online, kết nối với thầy cô, bạn bè, mở ra nhiều cơ hội học tập và phát triển bản thân.

"Quan trọng hơn, đó là sự tự tin rằng mình không đơn độc trên hành trình này", Thảo nói.

Bên cạnh việc trao tặng vật chất, Học bổng Kiến tạo còn mang đến sự đồng hành. Gần 100 giáo viên và 50 học sinh Vinschool trực tiếp kề vai sát cánh với những tài năng trẻ, từ giảng dạy trực tuyến, tư vấn tâm lý, đến tổ chức hơn 200 hội thảo về kỹ năng học tập, khám phá bản thân, định hướng nghề nghiệp.

Em Nguyễn Văn Phúc, Ninh Bình, học sinh Học bổng kiến tạo 2024, đã dẫn dắt dự án "Trang sách nối đời" và đạt danh hiệu "Đại sứ văn hóa đọc" của tỉnh. Ảnh: Vinschool

Mỗi tháng, các lớp học online do giáo viên và học sinh Vinschool triển khai lại sáng đèn vào buổi tối. Từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, các em cùng giải toán, tranh luận về vấn đề xã hội, hay thuyết trình bằng tiếng Anh. Khoảng cách địa lý, khoảng cách hoàn cảnh dần thu hẹp bằng tri thức và sự sẻ chia.

Điểm nhấn mùa học bổng năm nay là sự tham gia chủ động của học sinh Vinschool. Từ lọc hồ sơ, phỏng vấn, tổ chức lễ trao học bổng cho đến đồng hành lâu dài, các em đều trực tiếp đảm nhiệm vai trò điều phối và dẫn dắt.

Đức Minh - học sinh điều phối Học bổng Kiến tạo 2025 chia sẻ, được tham gia từ khâu chuẩn bị đến tổ chức và đồng hành sau trao giải, em được truyền cảm hứng từ tinh thần ham học của các bạn. Với nam sinh, đây là trải nghiệm trưởng thành, cũng là cơ hội để lan tỏa tinh thần sẻ chia tới những bạn đồng trang lứa đang nỗ lực vươn lên.

Ông Đặng Hoa Nam - Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng nhận định, chương trình này không chỉ mang ý nghĩa "kiến tạo", mà còn "đồng hành", giúp các em được tiếp sức cả về vật chất lẫn tinh thần, để xây dựng tương lai cho bản thân, gia đình và quê hương.

Học sinh nhận Học bổng kiến tạo và giáo viên chia sẻ câu chuyện ý nghĩa, nhìn lại hành trình 5 năm của chương trình. Ảnh: Vinschool

Ra đời năm 2020, Học bổng Kiến tạo được Vinschool thiết kế theo mô hình kết hợp công nghệ, học thuật và cố vấn cá nhân, giúp học sinh ở mọi vùng miền tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao. Chương trình không chỉ hỗ trợ tài chính, máy tính, Internet, những công cụ học tập thiết yếu, mà còn mang đến cơ hội tiếp cận chương trình học chuẩn quốc tế, lớp học trực tuyến, cố vấn 1:1 từ giáo viên Vinschool và chuỗi hội thảo kỹ năng, định hướng nghề nghiệp.

Nhật Lệ