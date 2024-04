Vinphaco và FPT IS khởi động chuyển đổi số quản trị doanh nghiệp

Hai doanh nghiệp vừa khởi động dự án triển khai hệ thống quản trị tổng thể SAP S/4HANA và các giải pháp Made by FPT IS.

Sự hợp tác được đồng hành và hỗ trợ bởi Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), thông qua "Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam" (USAID IPSC). Theo đó, Vinphaco là một trong 35 doanh nghiệp được vinh danh và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật để triển khai một số phân hệ của Hệ thống phần mềm SAP S/4HANA.

Đại diện Vinphaco và FPT IS khởi động dự án triển khai hệ thống SAP S/4HANA. Ảnh: FPT IS

Cụ thể, Công ty cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc (Vinphaco) và FPT IS sẽ hợp tác ứng dụng các phân hệ lõi của hệ thống chuẩn quốc tế SAP S/4HANA cho ngành dược, cùng 4 giải pháp Made by FPT IS tạo nên nền tảng quản trị toàn diện. FPT IS sẽ đưa vào triển khai giải pháp FPT Mobile Apps gồm 3 ứng dụng (trên IOS và Android) cho 3 nhóm đối tượng là trình dược viên, nhân viên giao vận và khách hàng.

FPT Mobile Apps do FPT IS phát triển, triển khai dành riêng cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực phân phối dược, hàng tiêu dùng. Giải pháp hỗ trợ cho việc liên kết doanh nghiệp dược với khách hàng, thúc đẩy hoạt động bán hàng trên trên các kênh truyền thống như OTC (nhà thuốc), ETC (bệnh viện).

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Vinphaco, chia sẻ về tầm quan trọng của dự án đối với doanh nghiệp. Ảnh: FPT IS

Vinphaco là một trong các doanh nghiệp sản xuất thuốc tiêm hàng đầu Việt Nam, với các dây chuyền sản xuất thuốc tiêm bột đông khô, thuốc tiêm dung dịch, thuốc viên các loại, thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo tiêu chuẩn GMP-WHO... Đánh dấu cột mốc 65 năm hình thành và phát triển, năm 2024, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.020 tỷ đồng. Đồng thời, Vinphaco mở rộng thị trường xuất khẩu với hợp đồng tới từ 20 nước trên thế giới, triển khai đầu tư dây chuyền sản xuất mới và các quy trình công nghệ tiên tiến.

Sự mở rộng nhanh chóng về quy mô sản xuất và vận hành kéo theo bài toán nâng cấp hệ thống quản trị vận hành. Doanh nghiệp đã đưa vào triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp (ERP) từ năm 2012, đến nay cần đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Bà Đỗ Thị Thu Hương, Phó tổng giám đốc Vinphaco, chia sẻ chuyển đổi hệ thống ERP là điều kiện tiên quyết cho công ty hướng tới phát triển bền vững. Trong quá trình tìm kiếm đối tác triển khai, Vinphaco đã tin chọn FPT IS - đối tác Vàng của SAP tại Việt Nam với hơn 20 năm kinh nghiệm triển khai ERP để cùng đồng hành trong dự án quan trọng này. Hợp tác cùng FPT IS và SAP Việt Nam triển khai giải pháp SAP S/4HANA cùng các giải pháp Made by FPT IS là bước tạo đà để hiện thực hóa chiến lược chuyển đổi số lộ trình 2024-2028.

"Vinphaco kỳ vọng các giải pháp sẽ giúp tối ưu quy trình nghiệp vụ và hoạt động, đạt mức độ chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng khả năng quản trị dữ liệu tập trung, hướng tới mục tiêu cao nhất trở thành doanh nghiệp dược 4.0", bà Thu Hương cho biết.

Ông Đặng Trường Thạch, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Phó tổng giám đốc FPT IS. Ảnh: FPT IS

Ông Đặng Trường Thạch, Phó chủ tịch Điều hành kiêm Phó tổng giám đốc FPT IS, chia sẻ song hành cùng ngành dược là trọng tâm chiến lược của FPT IS. Công ty cam kết đầu tư nguồn lực chuyên gia công nghệ, tận dụng kinh nghiệm hơn 20 năm triển khai SAP ERP, phối hợp chặt chẽ cùng Vinphaco và SAP Việt Nam để đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ. Ông tin rằng các giải pháp chuyển đổi số FPT IS triển khai cho đối tác sẽ mang lại những giá trị mới trong công tác quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của Vinphaco.

"Đặc biệt, quyết tâm dấn thân chuyển đổi số mạnh mẽ của doanh nghiệp 65 năm tuổi như Vinphaco sẽ kiến tạo hình mẫu tiêu biểu trong ngành dược, truyền cảm hứng thúc đẩy mạnh mẽ các doanh nghiệp trong ngành bứt phá chuyển đổi", ông Thạch nhấn mạnh.

Hải My