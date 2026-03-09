Vinpearl sắp chuyển nhượng 90 triệu cổ phiếu VIC

Vinpearl sẽ chuyển nhượng 90 triệu cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup cho trái chủ, theo điều kiện chuyển đổi của lô trái phiếu quốc tế phát hành năm 2024.

Trong thông báo của tập đoàn Vingroup, Công ty cổ phần Vinpearl dự kiến thực hiện giao dịch trên trong thời gian từ ngày 12/3 đến ngày 10/4. Theo thị giá chốt phiên giao dịch hôm 6/3, số cổ phiếu VIC trên có giá trị khoảng 14.100 tỷ đồng.

Hiện Vinpearl nắm giữ gần 175 triệu cổ phiếu, tương gần 2,3% vốn điều lệ của Vingroup. Nếu thương vụ được hoàn tất, doanh nghiệp trong lĩnh vực nghỉ dưỡng giảm tỷ lệ vốn tại tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuống hơn một nửa, về 1,1%.

Số cổ phiếu VIC sẽ được chuyển nhượng cho trái chủ của lô trái phiếu quốc tế mà Vinpearl phát hành năm 2024.

Vinpearl Hạ Long, một trong số chuỗi khách sạn của Vinpearl. Ảnh: VPL

Trước đó, tháng 8/2024, công ty này đã phát hành 750 trái phiếu quốc tế với mệnh giá 200.000 USD. Tổng giá trị lô trái phiếu là 150 triệu USD, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 20/8/2029) và lãi suất cố định 9,5% một năm.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2025 của Vinpearl, lô trái phiếu này có điều khoản mua lại trước hạn theo yêu cầu hoặc cho phép trái chủ hoán đổi sang cổ phiếu phổ thông của Vingroup do doanh nghiệp nắm giữ. Tính đến 31/12/2025, tổng nợ vay tài chính ngắn và dài hạn của Vinpearl là gần 11.600 tỷ đồng, bằng 31% vốn chủ sở hữu chiếm hơn 13% tổng nguồn vốn.

Vinpearl là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, do tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu 85% vốn. Công ty này là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thị trường trong nước, với 58 cơ sở tại 20 tỉnh, thành phố. Số này gồm 34 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với công suất gần 18.800 phòng khách sạn, biệt thự và các khu công viên chủ đề, vui chơi giải trí, sân golf, ẩm thực...

Trọng Hiếu