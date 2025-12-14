Vinpearl Phú Quốc vào mùa đẹp nhất năm

Grand World buổi sáng đẫm tinh thần lễ hội với âm nhạc, sắc màu. Các đoàn diễu hành, ánh sáng và tiếng cười du khách khiến nơi đây luôn sôi động. Cây thông Noel khổng lồ là điểm check-in hàng đầu của du khách.
Phố Việt Xưa được ví như "chiều không gian khác", tái hiện nét đẹp văn hoá Việt cổ với mái nhà gỗ nâu, tiếng khung cửi lách cách. Nhiều du khách nói thích sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại.
Bên cạnh quảng trường sôi động, dòng kênh Venice mở ra nhịp sống trái ngược. Philip - du khách Anh, 32 tuổi - nói thích nhất khoảnh khắc bước lên thuyền Gondola, mọi ồn ào dường như lùi lại phía sau. Họ thảnh thơi ngắm nhìn mái vòm châu Âu cổ kính, kênh đào uốn lượn như "thiên đường Italy" giữa lòng đảo Ngọc.
Rời Grand World, du khách tiếp tục khám Vinpearl Safari. Mùa lễ hội, nơi đây trở thành sân khấu mở với từng đoàn diễu hành rừng xanh, photobooth sinh nhật, những góc trang trí vui nhộn, bộ sưu tập quà tặng giới hạn hay tiết mục ngoài trời. Hoạt động tương tác "Nhốt người thả thú" đem đến cảm giác vừa hoang dã, vừa gần gũi thiên nhiên.
Sau buổi đầy sáng năng lượng, buổi trưa bắc đảo đưa du khách vào thế giới hương vị. Trong nhà hàng Deep Sea, thực khách vừa thưởng thức mỹ vị, vừa ngắm thế giới nước chuyển động bên cạnh.
Với show Sắc màu đại dương, du khách có thể chiêm ngưỡng những sinh vật biển ở thủy cung. Màn Meet & Greet cùng nàng tiên cá được đánh giá vừa kỳ ảo, vừa vui nhộn.
Buổi chiều là thời điểm bắc đảo thấm đẫm tinh thần mùa lễ hội. VinWonders "thay áo" khi lâu đài, các khu phố phủ lớp sắc màu, vòng nguyệt quế, tiểu cảnh Giáng sinh. Du khách có thể trở thành một phần của đoàn diễu hành gần 100 ông già Noel, yêu tinh xanh và dàn nhân nhật cổ tích.
Khi nắng dịu dần, khu bể tạo sóng biến thành Giáng sinh miền nhiệt đới với bọt tuyết phủ kín mặt nước. Những bản nhạc Noel sôi động tiếp thêm năng lượng, thổi bùng cảm xúc của du khách.
Hội chợ Ẩm thực năm châu là điểm đến tiếp theo. Chờ đón du khách là món thịt nướng đậm đà kiểu Mỹ - Âu, món đường phố châu Á hay ly bia Đức mát lạnh.
Khi mặt trời dần khuất cuối chân trời, không gian chìm vào gam cam hồng. Bãi biển trước khu nghỉ dưỡng được nhiều du khách ví như giao hòa giữa thiên nhiên và nghệ thuật.
Tại đây, The Haven Sunset Show biến buổi chiều thành bản hòa ca lãng mạn, nhấn vào tiếng guitar, sóng biển, ly cocktail. Khoảnh khắc này, du khách vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp mùa lễ hội, vừa cảm nhận trọn vẹn bằng mọi giác quan.
Khi hoàng hôn khép lại, bắc đảo mở ra chương mới sôi động hơn. Grand World lên đèn như đại tiệc nghệ thuật đa tầng. Vở Tinh hoa Việt Nam tái hiện không gian di sản võ thuật, rồng phun lửa, mapping. Du khách cũng có thể chọn Gondola Parade Show đậm chất Italy, Lô Tô Show Nam bộ tôn vinh bản sắc Việt hay One Show - pháo hoa nước giữa trời đêm.
Countdown "Wonders in the Air' là điểm nhấn dịp này, chỉ diễn ra một lần trong năm. Đêm giao thừa ở Grand World hòa quyện giữa biển, ánh sáng, âm nhạc và cảm xúc. Hàng nghìn du khách cùng đếm ngược, chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực sáng bầu trời.
Không chỉ trải nghiệm chuỗi hoạt động từ sáng tới đêm, ngay tại nơi nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, du khách có thể cảm nhận bầu không khí lễ hội. Cụ thể, ở khách sạn Vinpearl, từ sảnh, hành lang, khu hồ bơi đến beach bar đều trang trí cây thông, ánh đèn cùng nhiều chi tiết bắt mắt.
"Bắc đảo mùa lễ hội không chỉ là điểm đến mà là hành trình kết nối liền mạch, đáng nhớ - từ Vinpearl Resort, Safari, VinWonders ngập không khí lễ hội, thủy cung, ẩm thực đến đại tiệc nghệ thuật. Mỗi khoảnh khắc trong ngày - bình minh, đêm hội - mang sắc thái riêng nhưng hòa trong tổng thể rực rỡ', đại diện tổ hợp nghỉ dưỡng nói thêm.
Hiếu Châu
Ảnh: Vinpearl Phú Quốc