Vinpearl Phú Quốc vào mùa đẹp nhất năm

Bãi Dài (bắc đảo Phú Quốc) được nhiều du khách quốc tế đánh giá là một trong những bãi biển đẹp và hoang sơ nhất hành tinh. Tọa lạc giữa cảnh quan thiên nhiên, quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl cùng hệ sinh thái đa dạng đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng 5 sao.

Mỗi buổi sáng tại đây khá đặc biệt. Du khách thức dậy trong tiếng sóng biển, chỉ cần mở cửa phòng là bình minh ngay trước mắt, đón năng lượng tích cực cho ngày dài khám phá.