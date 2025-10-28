Vinpearl là thương hiệu 'mạnh nhất Đông Nam Á'

Vinpearl được xếp hạng thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á và số 1 Việt Nam năm 2025, theo xếp hạng của Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới.

Danh hiệu mới được Brand Finance công bố. Theo đó, Vinpearl đã có cú bứt phá ngoạn mục, vượt qua những tên tuổi lớn như BCA (Indonesia) và Marina Bay Sands (Singapore), để trở thành thương hiệu mạnh nhất Đông Nam Á với điểm số sức mạnh thương hiệu (BSI) 97,5/100 và xếp hạng AAA+.

"Vinpearl đạt thành tích nhờ khả năng được khách hàng chấp hài lòng ở phân khúc cao cấp, mức độ nhận biết thương hiệu mạnh mẽ và danh tiếng vững chắc tại Việt Nam", Brand Finance nhận định.

Vinpearl dẫn đầu BXH Sức mạnh thương hiệu ASEAN. Nguồn: Brand Finance

Năm 2025 cũng đánh dấu một loạt thành tựu của Vinpearl. Công ty thành công niêm yết 1,8 tỷ cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào tháng 5, vào top 15 doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất sàn, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam với chỉ số BSI cao nhất, đạt 97,5/100.

Vinpearl niêm yết trên sàn HOSE từ tháng 5/2025. Ảnh: Vinpearl

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, có được thành công là nhờ chiến lược chuyển dịch từ mô hình lưu trú truyền thống sang phát triển hệ sinh thái trải nghiệm toàn diện. Năm qua, Vinpearl mở rộng các lĩnh vực giải trí, nghệ thuật, giáo trí gắn với thiên nhiên, thể thao và chăm sóc sức khỏe, đồng thời khai trương nhiều cơ sở mới trên khắp cả nước. Việc đầu tư vào các trụ cột trải nghiệm này giúp Vinpearl biến mỗi điểm đến thành một "tổ hợp trải nghiệm trọn gói", vừa thu hút tệp khách đa dạng, vừa gia tăng thời gian lưu trú và mức độ gắn kết của khách hàng. Nhờ đó, Vinpearl vượt ra khỏi khuôn khổ một thương hiệu nghỉ dưỡng, để trở thành một thương hiệu hàng đầu về trải nghiệm du lịch – giải trí tích hợp.

Ngoài ra, thương hiệu tạo dấu ấn với các sự kiện quy mô lớn như: Wonder Summer 2025 và chuỗi đại nhạc hội quốc tế 8Wonder Festival. Riêng 8Wonder Summer 2025 đã thu hút hơn 50.000 khán giả, trở thành sự kiện giải trí – âm nhạc quy mô lớn của Việt Nam

8Wonder còn cho ra mắt 8Wonder World Tour nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến của các siêu sao quốc tế hàng đầu. Những chương trình này mang đến trải nghiệm cho khách hàng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp văn hóa Việt.

8Wonder Summer 2025 thu hút hơn 50.000 khán giả. Ảnh: Vinpearl

Vinpearl cũng tập trung nâng cấp chất lượng dịch vụ với việc đầu tư vào River Safari (Nam Hội An), Thủy cung (Nha Trang) và hợp tác với các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế như Meliá, Marriott, qua đó không ngừng nâng tầm tiêu chuẩn phục vụ. Việc mở rộng hệ sinh thái với các cơ sở mới như Vinpearl Bắc Ninh, Aquafield Ocean City hay Vinpearl Golf Léman không chỉ làm phong phú thêm trải nghiệm, mà còn củng cố vị thế Vinpearl là thương hiệu đa ngành hàng đầu, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí và chăm sóc sức khỏe của khách hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, doanh nghiệp tích cực hợp tác quốc tế với đối tác Hàn Quốc, Nga... nhằm mở rộng quảng bá du lịch Việt Nam.

Yên Chi