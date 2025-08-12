Vinpearl ký MOU với ba doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc

Hàn QuốcVinpearl ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với Hanatour, Marketing Highlands và Công ty TNHH HKG (tiền thân là Hank Golf) để quảng bá dịch vụ, sản phẩm tại Việt Nam và Hàn Quốc.

Ngày 12/8, lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đang có chuyến thăm cấp nhà nước đến Hàn Quốc của Tổng Bí thư và phu nhân ngày 10-13/8, theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và phu nhân.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Min Seok và lãnh đạo cấp cao hai nước trong lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Vinpearl và các doanh nghiệp Hàn Quốc. Ảnh: Vinpearl

Theo nội dung biên bản, các bên hướng tới đẩy mạnh hoạt động quảng bá sản phẩm, dịch vụ của Vinpearl và du lịch Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu đón 5 triệu lượt khách Hàn Quốc trong năm nay, các bên sẽ phối hợp giới thiệu điểm đến Việt Nam và tăng sức hút cho Vinpearl.

Đồng thời, Vinpearl cùng các đối tác sẽ tăng cường quảng bá, kết nối và mở rộng mạng lưới phân phối sản phẩm tại thị trường Hàn Quốc, góp phần đảm bảo nguồn khách ổn định, tăng trưởng bền vững. Việc ký kết hợp tác chiến lược này không chỉ củng cố quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác, còn mở rộng hệ sinh thái sản phẩm cao cấp của Vinpearl tới hơn 7.500 đại lý du lịch bán lẻ tại Hàn Quốc. Hợp tác cũng mang đến cơ hội cho hơn 46.000 hội viên golf trải nghiệm và thi đấu tại hệ thống sân golf tiêu chuẩn quốc tế của Vinpearl khắp Việt Nam.

Bà Ngô Thị Hương, Phó tổng giám đốc Kinh doanh và Marketing Vinpearl chia sẻ, hợp tác với ba doanh nghiệp du lịch lớn nhất Hàn Quốc là bước đi quan trọng trong hành trình đưa Vinpearl trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu. "Chúng tôi tin sự cộng hưởng giữa hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm của Vinpearl với mạng lưới phân phối uy tín của các đối tác sẽ kiến tạo những sản phẩm du lịch khác biệt, hấp dẫn", bà Hương nói.

Thỏa thuận giữa Vinpearl và ba đối tác Hàn Quốc không chỉ mở ra chương mới trong hợp tác chiến lược mà còn là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế của công ty. Đây là bước đi góp phần định vị Việt Nam như một trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á - Thái Bình Dương.

Vinpearl là thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, được thành lập năm 2001. Công ty hiện sở hữu, quản lý và vận hành 57 cơ sở tại 19 tỉnh thành trên toàn quốc. Vinpearl có 34 khách sạn, khu nghỉ dưỡng 5 sao với gần 18.800 phòng khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng. Ngoài ra, thương hiệu còn có 15 khu vui chơi giải trí VinWonders, hai công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã, một học viện ngựa, sáu sân golf cùng ba trung tâm hội nghị, nhà hát quốc tế.

Hanatour là công ty du lịch lớn bậc nhất Hàn Quốc, thành lập năm 1993, hiện vận hành 33 chi nhánh cùng mạng lưới hơn 7.500 đại lý bán lẻ, giữ thị phần dẫn đầu cả nước. Năm 2024, Hanatour phục vụ hơn 3,5 triệu lượt khách.

Marketing Highlands cung cấp dịch vụ toàn diện về hợp đồng GSA, bán hàng, marketing cho resort và khách sạn. Công ty thành lập năm 2016 với mạng lưới bán lẻ hơn 1.200 đại lý du lịch tại bốn quốc gia.

Công ty TNHH HKG là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Hàn Quốc, thành lập năm 2005, hợp tác với các sân golf danh tiếng tại nhiều quốc gia lớn ở châu Á. Đơn vị phát triển mạng lưới hội viên hơn 46.000 người thông qua 15 sân golf tại sáu quốc gia.

