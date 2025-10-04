Vinpearl Golf khai trương sân mới tại TP HCM

Vinpearl Golf Léman - sân golf 36 hố với thiết kế độc bản cùng hệ tiện ích 5 sao tọa lạc tại xã Tân Thông Hội (huyện Củ Chi cũ) vận hành từ ngày 4/10.

Theo Vinpearl Golf, sự kiện khánh thành đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển hệ thống sân golf chuẩn quốc tế của thương hiệu. Sân golf mới cũng mở ra một điểm hẹn cho cộng đồng golfer kết nối, tranh tài đỉnh cao và tận hưởng phong cách sống thượng lưu ngay cửa ngõ thành phố.

Sân khấu lễ khai trương Vinpearl Golf Léman. Ảnh: VinGroup

Sân golf cách trung tâm thành phố khoảng một giờ di chuyển, ẩn mình giữa miền sông nước xanh mát, yên bình. Với diện tích hơn 200 ha, sân được quy hoạch thành hai sân Bắc - Nam với 36 hố golf tiêu chuẩn quốc tế, tổng chiều dài gần 7.700 yards (khoảng 7 km), được xếp vào nhóm những sân dài bậc nhất châu Á.

Điểm nhấn làm nên sức hút của Vinpearl Golf Léman chính là thiết kế độc bản theo phong cách Riparian Habitat, tái hiện vẻ đẹp sông nước bản địa, hòa quyện với kiến trúc sân giàu tính chiến thuật. Mỗi hố golf được thiết kế nhằm khơi gợi cảm hứng sáng tạo đồng thời thử thách kỹ năng và tư duy chiến thuật của golfer. Đặc biệt, bộ tứ hố huyền thoại của làng golf thế giới Dell - Biarritz - Redan - Volcano cũng được tái hiện tại đây.

Một góc Vinpearl Golf Léman. Ảnh: VinGroup

Thiết kế sân được nâng tầm bởi hơn 200 bẫy cát chiến lược, dải cỏ fairway uốn lượn và hệ thống khu vực cỏ ngắn, mịn bao quanh lỗ golf tạo nên khung cảnh vừa lãng mạn vừa thách thức. Xen kẽ là hồ nước xanh biếc và đồi cát trắng, góp phần tăng cảm xúc cho các vận động viên.

Không dừng lại ở sân golf, Vinpearl Golf Léman còn kiến tạo một hệ sinh thái tiện ích 5 sao gồm Clubhouse sang trọng, Pro-shop cao cấp quy tụ thương hiệu golf hàng đầu thế giới, cùng nhà hàng mang dấu ấn Léman. Đặc biệt, trung tâm hội nghị gần 700 chỗ sẵn sàng phục vụ những giải đấu chuyên nghiệp, hội nghị MICE, lễ ra mắt sản phẩm hay sự kiện kết nối quy mô lớn.

Một golfer thi đấu tại Vinpearl Golf Léman. Ảnh: VinGroup

Bà Nguyễn Thu Phương - Giám đốc Vận hành Vinpearl khu vực miền Nam cho biết, Vinpearl Golf Léman được đầu tư đồng bộ với cơ sở vật chất hiện đại, thiết kế độc bản và quy mô nằm trong nhóm chiến lược bậc nhất châu Á. "Chúng tôi tin tưởng nơi đây sẽ nhanh chóng trở thành điểm hẹn của các giải đấu quy mô quốc gia và quốc tế, góp phần nâng cao vị thế golf Việt Nam trên bản đồ thế giới", bà Phương nói.

Trong giai đoạn đầu, sân Bắc 18 hố đi vào hoạt động trước, mở ra "đấu trường xanh" với những thử thách chỉ có tại Léman. Nơi đây gây ấn tượng bởi không gian khoáng đạt giữa thiên nhiên sông nước, giúp golfer thăng hoa trong từng cú đánh và tái tạo nguồn năng lượng xanh dồi dào - đối lập với nhịp sống đô thị náo nhiệt.

Không gian xanh tại Vinpearl Golf Léman giúp tăng cảm xúc cho các golfer. Ảnh: VinGroup

Vinpearl Golf là thương hiệu quản lý và vận hành sân golf hàng đầu Việt Nam thuộc Công ty cổ phần Vinpearl, hiện sở hữu 6 sân golf tiêu chuẩn quốc tế với thiết kế từ 18 đến 36 hố. Lợi thế của Vinpearl Golf đến từ việc nằm trong hệ sinh thái nghỉ dưỡng - giải trí - khám phá Vinpearl, cùng sự hợp tác với các kiến trúc sư danh tiếng thế giới.

Bên cạnh 5 sân tại Việt Nam (Hải Phòng, Nam Hội An, Nha Trang, Phú Quốc và Củ Chi - TP HCM), Vinpearl Golf còn đánh dấu bước tiến quốc tế với việc quản lý vận hành Cape Wickham Golf Links tại Tasmania, Australia - một trong những sân golf đẹp nhất thế giới.

Hoàng Anh