Vinpearl đặt mục tiêu lãi sau thuế 3.000 tỷ đồng

Vinpearl đặt mục tiêu lợi nhuận 3.000 tỷ đồng vào năm nay, tăng gần gấp ba lần năm trước, tham vọng trở thành thương hiệu du lịch và giải trí tích hợp hàng đầu châu Á.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra ngày 24/4, Công ty Cổ phần Vinpearl công bố kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 16.000 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 3.000 tỷ đồng được đánh giá không chỉ là con số tài chính, còn đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của doanh nghiệp trong hành trình chinh phục thị trường quốc tế. Vinpearl kỳ vọng trở thành hệ sinh thái du lịch tích hợp số một Đông Nam Á, sở hữu các mảng dịch vụ toàn diện từ nghỉ dưỡng, giải trí đến chăm sóc sức khỏe và công nghệ du lịch.

Ban lãnh đạo Vinpearl tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Ảnh: Vingroup

Cơ sở để ban lãnh đạo Vinpearl tự tin đặt ra mục tiêu tăng trưởng kỷ lục này bắt nguồn từ kết quả kinh doanh khởi sắc của năm 2025. Theo báo cáo tại đại hội, doanh thu thuần hợp nhất năm ngoái đạt 15.539 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch đề ra. Đặc biệt, mảng kinh doanh khách sạn và vui chơi giải trí ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ 34%, đóng góp quan trọng vào tổng lợi nhuận gộp 5.394 tỷ đồng của toàn công ty.

Bước sang năm nay, Vinpearl tập trung triển khai chiến lược dựa trên bốn trụ cột cốt lõi gồm du lịch bền vững, sản phẩm vượt trội, trải nghiệm liền mạch và công nghệ dẫn đầu. Trong đó, việc tái cấu trúc thị trường là ưu tiên hàng đầu nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thay vì phát triển theo chiều rộng, doanh nghiệp quyết định chuyển dịch trọng tâm vào việc tối ưu cơ cấu khách hàng. Vinpearl sẽ tập trung vào các thị trường quốc tế có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài, đồng thời chủ động mở rộng sang các thị trường mới để giảm thiểu rủi ro biến động và đa dạng hóa nguồn cầu.

Chuyển đổi số tiếp tục đóng vai trò là đòn bẩy chiến lược để doanh nghiệp tối ưu hóa hành trình khách hàng. Vinpearl đang tập trung phát triển nền tảng du lịch trực tuyến tích hợp, kết hợp sức mạnh của dữ liệu và công nghệ để kết nối xuyên suốt các sản phẩm trong hệ sinh thái. Mục tiêu của hãng là xây dựng một hệ sinh thái du lịch số quy mô lớn, nơi khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm, đặt dịch vụ và trải nghiệm chỉ qua vài thao tác, qua đó thiết lập chuẩn mực mới cho thị trường du lịch Việt Nam.

Về sản phẩm, Vinpearl từ bỏ tư duy cung ứng đại trà để theo đuổi chiến lược phân khúc hóa sâu sắc. Hệ sinh thái sản phẩm được tái cấu trúc theo hướng đa tầng, bao phủ mọi nhu cầu từ phân khúc chi phí hợp lý đến cao cấp và siêu sang. Mỗi dòng sản phẩm đều gắn liền với nhu cầu và hành vi chi tiêu đặc thù của từng nhóm khách, giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững. Đặc biệt, doanh nghiệp sẽ triển khai mô hình cộng đồng nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe với thương hiệu Vin New Horizon. Đây là bước đi đón đầu xu hướng dân số và hình thành trụ cột kinh doanh mới trong lĩnh vực an sinh.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Vinpearl tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào quy trình vận hành toàn diện. Các sáng kiến về môi trường, xã hội và quản trị không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu tài nguyên, còn là công cụ để kiểm soát chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định sẽ không ngừng nâng chuẩn trải nghiệm để khẳng định vai trò là thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp hàng đầu châu Á, góp phần nâng cao vị thế của ngành du lịch Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Thanh Thư