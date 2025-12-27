Vinpearl có tổng giám đốc mới

Bà Ngô Thị Hương được Vinpearl bổ nhiệm từ ngày 26/12, thay cho ông Đặng Thanh Thủy xin từ nhiệm một ngày trước đó.

Tân tổng giám đốc của Công ty cổ phần Vinpearl sinh năm 1982, có bằng thạc sĩ của Trường University of London và một số chứng chỉ trong ngành tài chính, kế toán. Sau khi gia nhập hệ sinh thái Vingroup từ năm 2017, bà Hương từng đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo tại đây như Phó tổng giám đốc Khối hỗ trợ Logistics Vincom; Phụ trách Tài chính kế toán Vinpearl...

Ngoài bà Hương, Ban điều hành doanh nghiệp này còn 4 thành viên khác gồm bà Võ Thị Phương Thảo, ông Nguyễn Đình Nga, bà Vũ Thị Kim Hường và bà Đỗ Mỹ Hương.

Ông Đặng Thanh Thủy, Cựu tổng giám đốc Vinpearl, đã nộp đơn từ nhiệm vào ngày 25/12. Tuy nhiên, doanh nhân này vẫn sẽ làm Thành viên HĐQT công ty nghỉ dưỡng.

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc mới của Vinpearl. Ảnh: VPL.

Vinpearl là doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vingroup, do tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nắm 85% vốn. Công ty này là một trong những thương hiệu dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu thị trường trong nước, với 48 cơ sở tại 18 tỉnh, thành phố. Số này gồm 31 khách sạn, khu nghỉ dưỡng với công suất trên 16.000 phòng và các khu công viên chủ đề, vui chơi giải trí, sân golf, ẩm thực...

Đến năm 2023, Vinpearl được Vingroup chia tách thành hai pháp nhân, gồm Ngọc Việt và Vinpearl. Chuỗi nghỉ dưỡng này chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn HoSE từ giữa năm nay.

Quý III, Vinpearl ghi nhận doanh thu 3.094 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 169 tỷ đồng, lần lượt giảm 40,7% và 66,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 9 tháng, lãi sau thuế của công ty này sụt 86% so với năm ngoái.

Trọng Hiếu