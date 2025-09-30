Vinmec vào Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam

Hệ thống Y tế Vinmec được Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu hàng đầu thế giới vinh danh trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam.

Đây là năm thứ hai liên tiếp, Vinmec hiện diện trong bảng xếp hạng uy tín toàn cầu, thể hiện vị thế lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Hệ thống đánh giá của Brand Finance dựa trên ba trụ cột chính là sức mạnh thương hiệu - đo lường mức độ nhận diện, niềm tin và uy tín xã hội; hiệu quả tài chính - phản ánh năng lực vận hành và khả năng tạo ra giá trị bền vững và tiềm năng tăng trưởng - thể hiện tầm nhìn chiến lược, năng lực đổi mới và khả năng mở rộng trong tương lai.

"Việc liên tiếp thăng hạng trong bảng xếp hạng minh chứng cho nội lực vững mạnh, đồng thời góp phần khẳng định năng lực hàng đầu trong ngành y tế của hệ thống, trở thành một thương hiệu quốc gia có tầm ảnh hưởng quốc tế", đại diện Vinmec cho biết.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec thực hiện ca tái tạo gần như toàn bộ lồng ngực bằng hợp kim titan in 3D, đạt độ chính xác 99% cho bệnh nhân. Ảnh: Vinmec

Trong năm qua, Vinmec đã tạo dấu ấn bằng loạt thành tựu y khoa, như ca ghép gan từ người hiến chết não cho bệnh nhi 8 tháng tuổi, nặng 6,5 kg - một trong những trường hợp nhỏ tuổi và nhẹ cân nhất từng được thực hiện tại Việt Nam; thay toàn bộ xương đùi bằng vật liệu in 3D cá thể hóa, thực hiện cho bệnh nhi nhỏ tuổi nhất thế giới; tái tạo lồng ngực bằng titanium in 3D.

Song song với các thành tựu kỹ thuật cao, Vinmec còn là số ít đơn vị tại Việt Nam trong triển khai liệu pháp miễn dịch tự thân AIET; nghiên cứu và phát triển CAR-T - một trong những phương pháp điều trị ung thư tiên tiến nhất hiện nay; ứng dụng toàn diện công nghệ 3D trong phẫu thuật tái tạo và điều trị cá thể hóa, đặc biệt với các ca ung thư xương phức tạp.

Đây cũng là số ít hệ thống y tế tư nhân được cấp phép và làm chủ nhiều kỹ thuật tiên tiến như ghép tế bào gốc, tế bào miễn dịch, ghép gan và ghép thận.

Không dừng lại ở chuyên môn, năm 2025 đánh dấu bước tiến mới về quy mô và tầm vóc khi Vinmec đưa vào vận hành thêm hai bệnh viện đa khoa quốc tế và hai phòng khám mới, nâng tổng số cơ sở lên 15 đơn vị trên toàn quốc - mở rộng cơ hội tiếp cận y tế chất lượng cao cho hàng triệu người dân.

Đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế tại Vinmec cơ sở Smart City. Ảnh: Vinmec

Trên bản đồ y tế quốc tế, Vinmec khẳng định vị thế khi sở hữu 4 trung tâm xuất sắc được công nhận bởi các tổ chức y khoa hàng đầu thế giới: Tim mạch (ACC - Hiệp hội Tim mạch Mỹ), Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng (WAO - Tổ chức Dị ứng Thế giới), Chấn thương chỉnh hình (AFC - Liên đoàn Bóng đá Châu Á) và Ung bướu. Đồng thời, hệ thống hội tụ các chuẩn mực khắt khe toàn cầu như JCI, ACC, RTAC, AABB, UCARE, ADCARE, CAP và AFC, khẳng định chất lượng điều trị ở tầm quốc tế.

Hệ thống y tế tư này còn có hai bệnh viện gia nhập mạng lưới Cleveland Clinic Connected - hệ thống y tế hàng đầu của Mỹ; là thương hiệu y tế duy nhất được vinh danh trong Top 100 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2025. Vinmec cũng là số ít hệ thống y tế tại châu Á cùng lúc đạt hai giải thưởng của Healthcare Asia Awards 2025: "Hệ thống y tế của năm" và "Đổi mới công nghệ y tế của năm".

Vinmec ghép gan thành công từ người hiến chết não cho bé 8 tháng, nặng 6,5kg - một trong các ca ghép tạng nhỏ tuổi, nhẹ cân nhất Việt Nam. Ảnh: Vinmec

Các báo cáo của Brand Finance - tổ chức định giá thương hiệu quốc tế thường được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong việc đo lường giá trị thương hiệu toàn cầu. Với mức độ ảnh hưởng rộng, các báo cáo này được nhiều tổ chức tài chính, ngân hàng và nhà đầu tư khai thác như một nguồn dữ liệu về uy tín và sức mạnh thương hiệu.

GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec, Tập đoàn Vingroup chia sẻ: "Với Vinmec, giá trị thương hiệu không chỉ nằm ở thứ hạng, mà ở trách nhiệm kiến tạo y học nhân văn, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại, tiệm cận chuẩn mực quốc tế ngay tại quê hương".

Cũng theo Giáo sư Trung Dũng, sự ghi nhận từ Brand Finance không đơn thuần là thứ hạng, mà là dấu mốc khẳng định con đường y tế tạo sinh giá trị mà Vinmec lựa chọn - đổi mới, nhân văn và bền vững. Với nền tảng chuyên môn vững chắc, tầm nhìn dài hạn với định hướng vươn tầm quốc tế, hệ thống đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành điểm đến y tế chất lượng cao của khu vực và thế giới.

Thế Đan