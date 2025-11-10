Vinmec trình diễn ca ghép gan sống tại hội nghị khoa học quốc gia

Ca ghép gan do PGS.TS.BS Lê Văn Thành thực hiện, truyền hình trực tiếp tới Hội nghị Ghép tạng Việt Nam, thu hút sự chú ý hàng trăm chuyên gia, bác sĩ trong, ngoài nước.

Tại Hội nghị Khoa học thường niên Hội Ghép tạng Việt Nam lần thứ X diễn ra ngày 8/11 tại Bệnh viện Quân y 175, Hệ thống Y tế Vinmec đã ghi dấu ấn với ca mổ ghép gan thị phạm phức tạp từ người hiến sống và loạt báo cáo chuyên sâu về tiến bộ kỹ thuật.

Ca ghép gan do PGS.TS.BS Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc Chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống y tế Vinmec trực tiếp thực hiện. Đây là ca ghép gan từ người hiến sống có mức độ phức tạp cao đòi hỏi trình độ chuyên môn sâu, kỹ thuật tinh vi nhằm đảm bảo độ an toàn tối đa cho người hiến.

Ca ghép gan do PGS.TS.BS Lê Văn Thành trực tiếp thực hiện thị phạm. Ảnh: Vinmec

Theo PGS Lê Văn Thành, thông thường với người hiến gan, phẫu thuật viên chỉ cần cắt một đường mật như trong các ca cắt gan. Tuy nhiên, trong ca mổ thị phạm này, người hiến có biến thể giải phẫu hiếm với hai đường mật, buộc ê-kíp phải tính toán chính xác để có phương án vừa bảo tồn an toàn cho người hiến, vừa đảm bảo đường mật của mảnh ghép sau khi nối cho người nhận không bị hẹp hay rò mật.

Ca mổ được truyền hình trực tiếp tới hội trường hội nghị, thu hút sự chú ý của các chuyên gia trong và ngoài nước. Ảnh: Vinmec

Ca mổ được truyền hình trực tiếp tới hội trường hội nghị, thu hút sự chú ý của hàng trăm chuyên gia, bác sĩ trong và ngoài nước. Toàn bộ quy trình từ lấy mảnh ghép gan phải, rửa gan, tái tạo đến ghép gan được thực hiện chuẩn xác. Mỗi thao tác, mỗi đường mổ đều được các chuyên gia theo dõi, phân tích và trao đổi trực tiếp tại hội nghị, tạo nên không khí học thuật sôi nổi.

Bên cạnh ca mổ thị phạm, đội ngũ chuyên gia Vinmec còn mang đến hội nghị loạt báo cáo chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong toàn bộ quá trình ghép gan, từ phương pháp phẫu thuật, kỹ thuật chuyên môn đến chăm sóc, điều trị phục hồi cho người bệnh trong toàn bộ quá trình trước và sau ghép.

Báo cáo viên Vinmec chia sẻ chuyên môn ghép gan tại hội nghị. Ảnh: Vinmec

Các nội dung tập trung vào kỹ thuật cắt đường mật nội soi ứng dụng công nghệ huỳnh quang ICG giúp giảm biến chứng rò mật; những chiến lược phục hồi chức năng toàn diện giúp bệnh nhân sớm quay lại cuộc sống bình thường; cùng giải pháp quản lý biến chứng thuốc, kiểm soát rối loạn đông máu bằng Rotem và gây mê hồi sức đa mô thức nhằm tối ưu an toàn cho cả người hiến và người nhận gan. "Những nội dung này được đội ngũ chuyên gia Vinmec đúc kết trong gần một thập kỷ, đồng thời đưa Vinmec trở thành một trong những đơn vị tiên phong đưa kỹ thuật ghép gan phức tạp từ thế giới về Việt Nam", đại diện hệ thống cho hay.

PGS.TS.BS Lê Văn Thành giải đáp chuyên môn ghép gan tại Hội nghị Ghép tạng 2025. Ảnh: Vinmec

PGS.TS.BS Lê Văn Thành chia sẻ, là một trong những đơn vị tiên phong trong lĩnh vực ghép gan tại Việt Nam, Vinmec không chỉ coi việc thị phạm, đào tạo hay chuyển giao kỹ thuật là hoạt động chuyên môn, mà còn là mục tiêu vì cộng đồng. Mỗi bệnh viện có thể làm chủ kỹ thuật đồng nghĩa với việc thêm nhiều bệnh nhân được cứu sống; mỗi ê-kíp được tiếp cận tri thức quốc tế đồng nghĩa với việc lan tỏa chuẩn mực và niềm hy vọng.

"Hội nghị lần này là cơ hội để Vinmec chia sẻ những gì chúng tôi đã tích lũy, cùng nhau xây dựng một nền y học ghép tạng Việt Nam không chỉ vững mạnh về kỹ thuật, mà còn ấm áp và nhân văn", bác sĩ Thành nói. PGS Lê Văn Thành cũng chính là người chuyển giao kỹ thuật ghép gan về bệnh viện quân y 175 và nhiều bệnh viện công trên khắp cả nước và trong khu vực Đông Nam Á.

Thế Đan