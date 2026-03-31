Vinmec thắng giải châu Á với sáng kiến chăm sóc bệnh nhân ung thư

Vinmec chiến thắng hạng mục "Sáng kiến chăm sóc bệnh nhân của năm" tại Healthcare Asia Awards, với chương trình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư.

Tại lễ trao giải Healthcare Asia Awards 2026 ngày 26/3 ở Singapore, Hệ thống Y tế Vinmec còn giành chiến thắng ở hai hạng mục khác là "Hệ thống y tế của năm", và "Chương trình ESG của năm", đánh dấu năm thứ hai liên tiếp được vinh danh tại một trong những giải thưởng y khoa hàng đầu châu Á.

Chia sẻ về giải thưởng "Sáng kiến chăm sóc bệnh nhân của năm", đại diện Vinmec cho biết, tại Việt Nam, điều trị ung thư trước đây chủ yếu tập trung chữa bệnh, kiểm soát khối u và kéo dài sự sống. Chăm sóc giảm nhẹ thường chỉ áp dụng giai đoạn cuối. Vì vậy, nỗi đau thể chất, áp lực tinh thần của người bệnh và gia đình chưa được quan tâm đầy đủ.

Trước thực tế này, tháng 1/2025, Vinmec Central Park đã xây dựng và triển khai chương trình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư theo hướng khác: không chờ đến giai đoạn cuối, mà bắt đầu ngay từ khi chẩn đoán. Người bệnh được chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần trong suốt hành trình.

Người bệnh tham gia mô hình chăm sóc giảm nhẹ tại Vinmec Central Park. Ảnh: Vinmec

Theo đó, bên cạnh bác sĩ, điều dưỡng và dược sĩ, chương trình còn có sự tham gia của chuyên gia tâm lý và nhân viên công tác xã hội. Chuyên gia tâm lý hỗ trợ người bệnh đối diện, vượt qua lo âu; trong khi nhân viên công tác xã hội đóng vai trò cầu nối giữa y học và đời sống, đồng hành gia đình trong những giai đoạn khủng hoảng và các quyết định quan trọng.

Đối diện kết quả chẩn đoán ung thư giai đoạn 4 đã di căn, ông John (quốc tịch Anh) và gia đình trải qua những ngày tháng kiệt quệ cả thể chất lẫn tinh thần. Các phương pháp điều trị không còn nhiều hiệu quả, lại gây tác dụng phụ, khiến cơ thể ông suy nhược, tinh thần suy sụp. Nguyện vọng lớn nhất của ông không chỉ là điều trị, mà còn tìm thấy bình yên trong hành trình cuối đời.

Ông và gia đình tham gia chương trình chăm sóc giảm nhẹ tại Vinmec Central Park, TP HCM. Tại đây, ông như được sống trong "ngôi nhà thứ hai". Đội ngũ điều dưỡng kiểm soát cơn đau, giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu và hỗ trợ ông trong sinh hoạt thường ngày. Ngoài ra, họ còn giúp ông vượt qua cảm xúc lo lắng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân viên công tác xã hội đồng hành gia đình tháo gỡ lo lắng, đưa ra những quyết định quan trọng một cách bình tĩnh, chuẩn bị tâm lý cho những điều không thể tránh khỏi.

Trong những giờ phút cuối đời, ông John nói lời tạm biệt với gia đình qua màn hình. Bên giường bệnh, một linh mục được bệnh viện mời đến, giúp ông ra đi bình an.

Đội ngũ điều dưỡng trò chuyện cùng người bệnh trong hành trình điều trị. Ảnh: Vinmec

Chị Nguyễn Ngọc Linh (42 tuổi) được chẩn đoán ung thư vú và bước vào hành trình điều trị với hóa trị, điều trị trúng đích, phẫu thuật và xạ trị. Ngay từ thời điểm phát hiện bệnh, chị đã được đội ngũ chăm sóc giảm nhẹ đồng hành, giúp giảm bớt lo lắng và hiểu rõ từng giai đoạn điều trị.

Trong suốt quá trình hóa trị, các tác dụng phụ như buồn nôn, mệt mỏi được theo dõi sát sao và kiểm soát hiệu quả. Những khó khăn phát sinh trong công việc, gia đình cũng luôn có người hỗ trợ tư vấn và tháo gỡ. Nhờ đó, chị hoàn tất hành trình điều trị với niềm tin vào khả năng hồi phục trong tương lai.

"Có những lúc tôi tưởng mình không thể tiếp tục. Nhưng nhờ mọi người luôn bên cạnh, tôi không còn cảm giác phải đối mặt với mọi thứ một mình", chị nói.

Ông John và chị Linh là hai trong nhiều trường hợp đang được theo dõi tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Central Park. Theo đại diện bệnh viện, từ khi triển khai chương trình chăm sóc giảm nhẹ, người bệnh và gia đình được hỗ trợ kiểm soát triệu chứng, tư vấn tâm lý và đồng hành trong quá trình điều trị. Chương trình hướng đến cải thiện chất lượng sống, đồng thời chú trọng yếu tố cảm xúc bên cạnh các kết quả điều trị.

Anh Mohammad Ahmad Toma Guzo, điều dưỡng trưởng Trung tâm Ung bướu, Vinmec Central Park, cho biết việc trực tiếp chăm sóc bệnh nhân giúp anh ghi nhận những thay đổi tích cực từ khi mô hình được áp dụng. Người bệnh kiểm soát triệu chứng tốt hơn, duy trì chất lượng sống và tâm lý ổn định hơn trong quá trình điều trị. Gia đình cũng chủ động hơn, hiểu rõ hơn và tham gia sâu hơn vào các quyết định.

"Chúng tôi muốn chứng minh rằng, ngay cả khi tình trạng bệnh nặng nề, chúng tôi vẫn có thể mang đến sự an ủi, gắn kết và bình yên cho người bệnh", anh chia sẻ.

ThS. BSNT Nông Ngọc Sơn, Giám đốc Trung tâm Ung bướu Vinmec Central Park, cho biết về mặt điều trị, bệnh viện đã triển khai đầy đủ phương pháp hiện đại như phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, sinh trị (điều trị trúng đích, điều trị miễn dịch). Việc phát triển chương trình chăm sóc giảm nhẹ đã giúp Vinmec hoàn thiện bức tranh điều trị ung thư, tiến tới mục tiêu đưa chăm sóc giảm nhẹ trở thành một trụ cột thiết yếu trong y học ung thư hiện đại.

"Trong tương lai, chúng tôi kỳ vọng có thể nhân rộng mô hình này tới nhiều bệnh viện khác, góp phần giảm nhẹ gánh nặng ung thư không chỉ tại Việt Nam mà còn trong khu vực", ông nhấn mạnh.

Thế Đan