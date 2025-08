Vinmec ra mắt chuyên khoa Y học bào thai

Chuyên khoa Y học bài thai tại Vinmec sẽ triển khai các kỹ thuật chẩn đoán và can thiệp trước sinh nhằm cải thiện tiên lượng thai kỳ, góp phần giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh.

Chuyên khoa Y học bào thai Vinmec ra mắt ngày 1/8 được xây dựng trên nền tảng chuyên môn thế mạnh của toàn hệ thống là sản khoa, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học, gây mê - hồi sức, sơ sinh và hồi sức sơ sinh.

Với lợi thế sẵn có, chuyên khoa có thể thực hiện toàn diện các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực y học bào thai như: chẩn đoán di truyền tiền sản và siêu âm hình thái chuyên sâu, phẫu thuật nội soi buồng ối, truyền máu trong tử cung, điều trị hội chứng truyền máu song thai (TTTS), xử lý các bất thường như thoát vị hoành, thiểu sản phổi, dị tật tim, thalassemia, thiếu máu bào thai, tiền sản giật, sinh non... mang lại tương lai tươi sáng hơn cho các em bé sắp chào đời.

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê - Trưởng chuyên khoa Y học bào thai là người đưa kỹ thuật can thiệp bào thai về Việt Nam. Ảnh: Vinmec

Tại lễ ra mắt, Thạc sĩ, bác sĩ Đinh Thị Hiền Lê, Trưởng chuyên khoa Y học bào thai, cho biết, can thiệp bào thai là lĩnh vực có ranh giới rất mong manh giữa điều trị và rủi ro. Để thành công, không chỉ cần chuyên môn sâu và thiết bị hiện đại, mà còn phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa và cả niềm tin từ người mẹ. "Chúng tôi luôn cân nhắc kỹ lưỡng, hội chẩn với chuyên gia, chuyên khoa để đưa ra phương án tối ưu, phù hợp nhất với từng sản phụ và thai nhi", bác sĩ Hiền Lê nói. Bác sĩ Hiền Lê là người đưa kỹ thuật can thiệp bào thai về Việt Nam và đã trực tiếp thực hiện thành công hàng trăm ca can thiệp khó, cứu sống nhiều thai nhi mắc bệnh lý nặng từ giai đoạn bào thai.

Y học bào thai là chuyên ngành hiện đại trong sản phụ khoa, cho phép xem thai nhi như một bệnh nhân độc lập có thể được chẩn đoán và điều trị ngay từ trong bụng mẹ. Nhờ ứng dụng các tiến bộ trong kỹ thuật hình ảnh, di truyền học, nội soi, truyền máu và phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, chuyên khoa Y học bào thai tại Vinmec có khả năng can thiệp sớm và hiệu quả đối với nhiều dạng dị tật và biến chứng thai kỳ, góp phần cải thiện tiên lượng cho thai nhi ngay từ trong bụng mẹ.

ThS.BS Đinh Thị Hiền Lê cùng ekip thực hiện can thiệp bào thai cho thai phụ, đã cứu sống nhiều thai nhi mắc bệnh lý nặng từ giai đoạn bào thai. Ảnh: Vinmec

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 8 triệu trẻ sinh ra với ít nhất một dị tật bẩm sinh; trong đó, 240.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày đầu đời. Tại Việt Nam, con số này ước tính khoảng 40.000 ca mỗi năm, tuy nhiên do yêu cầu cao về chuyên môn, trang thiết bị và sự phối hợp liên chuyên khoa, y học bào thai chưa được phổ biến.

PGS.TS.BS Phạm Bá Nha - Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Phụ Nữ (Vinmec Times City) phát biểu tại lễ ra mắt chuyên khoa Y học bào thai. Ảnh: Vinmec

Phát biểu về việc thành lập chuyên khoa, PGS.TS.BS Phạm Bá Nha, Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ, Bệnh viện Vinmec Times City cho biết: "Vinmec tin rằng sự sống bắt đầu từ niềm tin. Với chuyên khoa Y học bào thai, chúng tôi tin tưởng y học không chỉ là chữa bệnh mà là hành trình gìn giữ những phép màu".

Việc phát triển chuyên khoa Y học bào thai giúp Vinmec trở thành một trong những cơ sở y tế ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam có khả năng triển khai đồng bộ các kỹ thuật chẩn đoán và điều trị trước sinh theo hướng tiệm cận chuẩn quốc tế. Đây cũng là bước tiến trong hoạt động chuyên môn của hệ thống y tế tư nhân trong nước.

Gia đình "chiến binh nhí" - em bé từng được can thiệp trong bào thai tham dự sự kiện để tri ân các y, bác sĩ. Ảnh: Vinmec

Thời gian tới, Vinmec cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế, kết nối với các trung tâm y học bào thai hàng đầu thế giới; tham gia các mạng lưới hội chẩn và nghiên cứu chuyên sâu toàn cầu cũng như triển khai đào tạo bác sĩ, hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện trong nước nhằm lan tỏa tri thức và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc thai kỳ trên toàn quốc.

Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển y học hàn lâm, chuyên sâu, chuẩn quốc tế mà Vinmec đang theo đuổi, hướng đến mục tiêu trở thành hệ thống y tế học thuật hàng đầu khu vực vào năm 2030.

Thế Đan