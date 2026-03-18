Vinmec Ocean Park 2 vận hành máy MRI 3.0

Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Magnetom Vida XT giúp rút ngắn thời gian chụp, giảm tiếng ồn, đồng thời nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

Ngày 1/3, Vinmec khai trương Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, đồng thời đưa vào vận hành hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Magnetom Vida XT.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla Magnetom Vida XT thế hệ mới tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2. Ảnh: Vinmec

Hệ thống MRI 3.0 Tesla Magnetom Vida XT thế hệ mới giúp thời gian chụp có thể rút ngắn khoảng 45-75%. Hệ thống vận hành êm hơn, giảm tiếng ồn. Khoang chụp rộng tới 70 cm cũng góp phần giảm cảm giác chật hẹp, đặc biệt với người cao tuổi hoặc người có tâm lý sợ không gian kín.

Không gian chụp MRI thế hệ mới rộng rãi, giảm ồn, tối ưu trải nghiệm cho người bệnh. Ảnh: Vinmec

Ngoài ra, hệ thống còn mang lại giá trị trong ứng dụng lâm sàng. Với công nghệ từ trường siêu dẫn 3.0 Tesla kết hợp cuộn thu tín hiệu sọ não 64 kênh và toàn thân thu nhận 204 kênh, thiết bị cho phép tái tạo hình ảnh có độ chi tiết cao, hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương vi thể trong não, tủy sống, mạch máu và nhiều cơ quan nội tạng. Điều này có ý nghĩa trong chẩn đoán sớm các bệnh lý thần kinh như đột quỵ, sa sút trí tuệ hay u não kích thước nhỏ, từ đó giúp tăng cơ hội điều trị hiệu quả cho người bệnh.

Hình ảnh độ phân giải cao hỗ trợ bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương vi thể. Ảnh: Vinmec

Trong các bệnh lý tim mạch, gan mật và ổ bụng, hệ thống cho phép ghi nhận hình ảnh chất lượng cao ngay cả khi người bệnh không thể nín thở hoặc khó phối hợp trong quá trình chụp. Nhờ đó, việc chẩn đoán vẫn đảm bảo độ chính xác, đồng thời giảm tỷ lệ phải chụp lại, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc bệnh nhân nặng.

Với bệnh lý ung thư, công nghệ này giúp theo dõi tổn thương một cách ổn định và nhất quán qua các lần chụp, hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác đáp ứng điều trị và điều chỉnh phác đồ kịp thời. Trong khi đó, với các bệnh lý cột sống và cơ xương khớp, thiết kế khoang chụp rộng cùng thời gian chụp ngắn hơn giúp giảm chuyển động không chủ ý, từ đó nâng cao độ tin cậy của hình ảnh.

Ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động, Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 đã đón nhận lượng lớn khách hàng đến thăm khám và thực hiện các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh. Trong đó, hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Magnetom Vida XT nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Vinmec Ocean Park 2 đón bệnh nhân ngày đầu mở cửa với nhiều ưu đãi lớn. Ảnh: Vinmec

Bà Nguyễn Thị Hiền (65 tuổi, Hà Nội), sau khi thực hiện chụp MRI cột sống tại bệnh viện, chia sẻ trước đây, bà từng chụp cộng hưởng từ ở nơi khác và phải nằm lâu, tiếng máy ồn rất mệt. Lần này, thời gian chụp nhanh hơn, bà gần như không bị căng thẳng trong suốt quá trình chụp.

Tương tự, anh Phạm Văn Mạnh (38 tuổi, Hưng Yên) cho biết, trải nghiệm chụp MRI tại Vinmec Ocean Park 2 khiến anh bất ngờ: "Quá trình chuẩn bị nhanh, không phải gắn quá nhiều thiết bị lên người. Từ nay, cả nhà không cần phải di chuyển xa xôi vào tận trung tâm Hà Nội để khám chữa bệnh như trước nữa".

Theo GS. TS. BS Đoàn Quốc Hưng, Giám đốc bệnh viện Vinmec Ocean Park 2, việc đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla Magnetom Vida XT vào vận hành không chỉ nâng cao năng lực chẩn đoán của bác sĩ, mà còn khẳng định định hướng đầu tư của Vinmec vào công nghệ y khoa hiện đại, theo định hướng "lấy người bệnh làm trung tâm". Qua đó, hệ thống góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và mang đến cho cư dân khu vực phía Đông Thủ đô và tỉnh Hưng Yên cơ hội tiếp cận các công nghệ chẩn đoán tiên tiến tương đương nhiều trung tâm y khoa hàng đầu thế giới.

