Vinmec nhận ba giải thưởng y tế châu Á

Vinmec được Healthcare Asia Awards vinh danh "Hệ thống y tế của năm" năm thứ hai liên tiếp, cùng hai giải thưởng khác về chăm sóc người bệnh và phát triển bền vững.

Giải thưởng Healthcare Asia Awards 2026 diễn ra tại Singapore tối 26/3. Vinmec là đại diện duy nhất của Việt Nam tham gia. Bên cạnh giải thưởng "Hệ thống y tế của năm", đơn vị còn nhận giải thưởng về sáng kiến chăm sóc người bệnh và chương trình ESG.

ESG (Environmental, Social, and Governance) là một khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường, xã hội của doanh nghiệp.

Đại diện hệ thống Vinmec nhận giải thưởng tại Healthcare Asia Awards 2026. Ảnh: Vinmec

Theo ban tổ chức Healthcare Asia Awards, tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả lâm sàng, tính đổi mới và giá trị cộng đồng. GS.TS.BS Trần Trung Dũng, Tổng giám đốc Vinmec, cho biết giải thưởng là sự ghi nhận cho định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời tạo thêm động lực để Vinmec tiếp tục hoàn thiện mô hình chăm sóc toàn diện.

Trước đó, năm 2025, Vinmec cũng đã được vinh danh "Hệ thống Y tế của năm" và "Đổi mới công nghệ y tế của năm".

Hệ thống y tế Vinmec là một trong những đơn vị y tế tư nhân lớn tại Việt Nam. Thời gian qua, đơn vị ghi dấu ấn với sáng kiến về mô hình chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân ung thư. Khác với cách tiếp cận chỉ tập trung vào giai đoạn cuối, mô hình này hỗ trợ người bệnh từ thời điểm chẩn đoán, kết hợp chăm sóc thể chất, tinh thần và đồng hành cùng gia đình trong suốt quá trình điều trị.

Bệnh nhân ung thư được chăm sóc tại Vinmec. Ảnh: Vinmec

Sáng kiến được triển khai đầu tiên tại Vinmec Central Park, giúp người bệnh kiểm soát triệu chứng tốt hơn, đồng thời tăng sự tham gia của gia đình trong quá trình điều trị.

Trong năm 2025, Vinmec hỗ trợ 1.139 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng ngân sách 178 tỷ đồng; triển khai hơn 60 chương trình sàng lọc miễn phí, giúp gần 7.000 người được phát hiện bệnh và tư vấn kịp thời; đồng thời tiếp cận hơn 900 triệu lượt người qua các nền tảng y khoa số.

Văn Hà