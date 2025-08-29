Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên hợp tác đào tạo y khoa

Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên hợp tác chiến lược toàn diện, nhằm đào tạo đội ngũ nhân viên y tế và nâng cao năng lực của bác sĩ trẻ.

Thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày 27/8, giúp mở ra cơ hội chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế và đào tạo bác sĩ trẻ tại Tây Nguyên. Theo đó, Vinmec sẽ cử chuyên gia trực tiếp tham gia giảng dạy, hướng dẫn sinh viên thực hành tại bệnh viện; đồng thời phối hợp xây dựng chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn.

Lễ ký kết hợp tác giữa Vinmec và Đại học Tây Nguyên. Ảnh: Vinmec

Hai bên triển khai hợp tác toàn diện từ hỗ trợ giảng dạy, thực hành lâm sàng, đến phối hợp nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Mục tiêu là xây dựng môi trường học tập và thực hành chuẩn quốc tế tại Tây Nguyên, để sinh viên có thể rèn luyện kỹ năng và y đức từ sớm. Hai bên cũng sẽ chia sẻ nguồn lực, kết nối tri thức và chuẩn hóa quy trình y tế.

Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên triển khai các đề tài khoa học có tính ứng dụng cao, tập trung vào vấn đề y tế đặc thù khu vực, trọng tâm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data). Từ đó, hai bên nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị, đẩy mạnh phát triển nhân lực đa lĩnh vực thông qua hoạt động kiến tập, thực tập tại Vinmec.

Thỏa thuận hợp tác được thực hiện trong bối cảnh vùng Tây Nguyên và Nam Trung Bộ luôn đối mặt với tình trạng thiếu hụt đội ngũ bác sĩ giỏi, cơ sở y tế hiện đại còn hạn chế. Người dân thường phải di chuyển hàng trăm cây số đến TP HCM hoặc Hà Nội để khám chữa bệnh chuyên sâu, tốn kém chi phí và thời gian, bỏ lỡ cơ hội điều trị kịp thời.

ThS.BS Phan Quốc Dũng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang, đánh giá việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Vinmec Nha Trang và Đại học Tây Nguyên sẽ góp phần thay đổi thực trạng này. Đơn vị kỳ vọng kiến tạo môi trường đổi mới, không chỉ rèn giũa tay nghề bác sĩ mà còn hình thành các nhà khoa học có tư duy đa ngành, sẵn sàng đón đầu xu hướng y học hiện đại. Các hành động này cũng nằm trong chiến lược dài hạn của Vinmec, nhằm mở rộng mô hình liên kết đào tạo - nghiên cứu với các trường đại học trọng điểm.

Văn Hà