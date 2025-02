Vinmec hai năm liên tiếp nhận giải thưởng quốc tế về trách nhiệm xã hội

Hệ thống Y tế Vinmec được vinh danh "Doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam", "Doanh nghiệp vì cộng đồng tốt nhất" và "Nơi làm việc tốt nhất" tại Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 17.

Hội nghị CSR và ESG toàn cầu (Global CSR & ESG Summit and Awards 2025) diễn ra tại TP HCM ngày 26/2 với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Đây là năm thứ hai liên tiếp Vinmec được vinh danh cao nhất trong các hạng mục quan trọng về trách nhiệm xã hội và phát triển bền vững.

Đại diện Vinmec (ngoài cùng bên phải) nhận vinh danh tại Hội nghị CSR và ESG toàn cầu lần thứ 17. Ảnh: Vinmec

Các chuyên gia của hội đồng giải thưởng ấn tượng trước mô hình tổ chức khác biệt, chiến lược quản trị, môi trường làm việc tốt và an toàn cùng những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực y tế, cũng như các dự án có đóng góp lớn cho cộng đồng trong năm 2024 của Vinmec.

Về mô hình tổ chức, Vinmec hoạt động theo mô hình y tế hàn lâm, vừa tập trung điều trị bệnh lý vừa giải quyết những bài toán y tế phức tạp như tìm giải pháp cho các bệnh hiếm, tiên phong ứng dụng công nghệ đột phá. Trong năm 2024, hệ thống đã liên tục ghi dấu ấn về chuyên môn, đặc biệt là thực hiện thành công ca phẫu thuật ứng dụng công nghệ in 3D vật liệu Titan cho các bệnh nhân tim phổi phải sử dụng xương nhân tạo.

Vinmec cũng là một trong số ít bệnh viện phẫu thuật nội soi toàn bộ cho bệnh nhi mắc bệnh tim bẩm sinh. Thành công đã đưa đơn vị trở thành một trong số ít trung tâm tim mạch trên thế giới có thể thực hiện kỹ thuật tiên tiến này ở trẻ nhỏ, góp phần vào sự tiến bộ của y học Việt Nam so với thế giới.

Một bệnh nhân khám bệnh tại Vinmec. Ảnh: Vinmec

Về mạng lưới cộng đồng, trong một năm, hệ thống đã mở rộng phạm vi hoạt động y tế từ 17 lên 29 tỉnh thành trên khắp cả nước. Hơn một triệu người được tiếp cận các chương trình giáo dục sức khỏe; hơn 3.000 chương trình khám chữa bệnh miễn phí đã triển khai nhằm phát hiện bệnh sớm, nâng cao khả năng chữa trị và cải thiện kết quả điều trị, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công.

Về môi trường làm việc, hệ thống chủ động chăm sóc toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần cho các y bác sĩ và cán bộ nhân viên. Cùng các hoạt động đào tạo chuyên biệt, Vinmec tạo ra một cộng đồng làm việc hạnh phúc, năng động đồng thời nâng cao trách nhiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động, giúp mỗi nhân sự phát huy tối đa tiềm năng.

Chia sẻ về giải thưởng, ông Nguyễn Huy Ngọc, Phó Tổng giám đốc Vận hành, Hệ thống Y tế Vinmec, cho biết, cùng lúc nhận ba giải thưởng lớn là niềm tự hào của Vinmec khi sứ mệnh phụng sự cộng đồng, tinh thần nhân đạo và cống hiến cho y học nước nhà được ghi nhận và tôn vinh. "Đây là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa vì một tương lai khỏe mạnh và bền vững của cộng đồng", ông Ngọc nói.

Hội nghị năm nay có chủ đề Scaling Impact and Redefining Value in Sustainability (Nâng cao tác động và tái định nghĩa giá trị trong phát triển bền vững), tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra tác động hữu hình, lâu dài thông qua các chiến lược về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) và các hoạt động vì môi trường, xã hội và quản trị (ESG).

Vinmec là hệ thống y tế tư nhân quy mô lớn với 13 bệnh viện, phòng khám tiêu chuẩn quốc tế đã đi vào hoạt động. Bệnh viện đang hợp tác sâu rộng với các hệ thống y tế hàng đầu trên thế giới như: Cleveland Clinic, SNUH... trong việc khám, hội chẩn và điều trị.

Thế Đan