Vinmec đạt giải thưởng tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025

Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec giành giải "Nâng cao hiệu quả điều trị lâm sàng" tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á 2025

Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á (HMA) 2025 diễn ra tại TP HCM, thu hút 399 dự án từ 140 bệnh viện thuộc 14 quốc gia. Sự kiện năm nay có chủ đề: Chất lượng, trải nghiệm và sự lãnh đạo trong lĩnh vực y tế: Hội nhập - Truyền cảm hứng - Đổi mới sáng tạo. Dự án "Quản lý người bệnh dị ứng - miễn dịch" của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City đã vượt qua hàng trăm sáng kiến để được vinh danh.

Với mong muốn bệnh nhân được chẩn đoán sớm, điều trị bài bản, đội ngũ do PGS.TS bác sĩ Nguyễn Văn Đĩnh dẫn dắt đã áp dụng các phác đồ GA2LEN (ADCARE và UCARE), triển khai mô hình thực hành tích hợp (IPU), kết hợp công cụ đánh giá chuẩn hóa, lấy người bệnh làm trung tâm. Trong hai năm, 83% bệnh nhân viêm da cơ địa cải thiện chỉ số POEM và 82% bệnh nhân mày đay mạn tính đạt điểm UCT ≥ 12 (mức tốt).

PGS.TS bác sĩ Nguyễn Văn Đĩnh - Giám đốc Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch Lâm sàng Vinmec (giữa) dẫn dắt dự án. Ảnh: Vinmec

Trung tâm tham gia các hoạt động như tọa đàm "Chung tay bảo vệ bầu trời xanh" và tuần lễ "Môi trường và Bệnh lý dị ứng đường thở" với dịch vụ test dị nguyên miễn phí. Các hoạt động giúp nâng cao nhận thức và phòng ngừa nguy cơ dị ứng hô hấp trong bối cảnh ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu gia tăng.

Đây là lần đầu tiên một đơn vị y tế tại Việt Nam được vinh danh ở hạng mục này. Các sáng kiến của Vinmec trong lĩnh vực dị ứng - miễn dịch được triển khai nhằm nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng chăm sóc bệnh nhân.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị HMA 2025, bà Lê Thúy Anh, nguyên Tổng Giám đốc (hiện là Chủ tịch Hệ thống Y tế Vinmec), được trao giải "Nhà lãnh đạo y tế xuất sắc của năm" (Hospital CEO of the Year). Bà Thúy Anh từng triển khai các mô hình quản trị y tế mới tại Việt Nam như: Quản trị hệ thống theo chuyên ngành và mô hình Service Line (quản trị dịch vụ y tế theo chuyên khoa).

Bà Lê Thúy Anh nhận giải thưởng "Nhà lãnh đạo y tế xuất sắc của năm" từ Ban tổ chức HMA 2025. Ảnh: Vinmec

Sau 13 năm phát triển, Vinmec phát triển theo mô hình y tế hàn lâm với ba trụ cột: Lâm sàng - nghiên cứu đào tạo. Hệ thống có bệnh viện là thành viên mạng lưới Cleveland Clinic Connected (Mỹ), đạt nhiều chứng nhận quốc tế như JCI, ACC, RTAC, AABB, UCARE, ADCARE, CAP và AFC.

Trước đó, Vinmec nhiều lần được vinh danh tại Hội nghị Quản lý Bệnh viện châu Á với các giải thưởng "Bệnh viện Việt Nam tiến bộ nhất" và "An toàn người bệnh".

Với sứ mệnh kiến tạo chuẩn mực y tế mới, Vinmec phát triển các Trung tâm xuất sắc, triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu và hợp tác toàn cầu, đóng góp vào sự phát triển của ngành y tế tại Việt Nam.

Lan Anh