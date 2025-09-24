Vinicius, Mbappe giúp Real giữ mạch toàn thắng ở La Liga

Tây Ban NhaVinicius góp một bàn, một kiến tạo, còn Kylian Mbappe lập cú đúp giúp Real thắng chủ nhà Levante 4-1 ở vòng sáu La Liga.

Hai tiền đạo ngôi sao của Real thay nhau tỏa sáng ở mỗi hiệp, với Vinicius ghi dấu ấn trong 45 phút đầu.

Vinicius dứt điểm má ngoài về góc xa mở tỷ số trong trận Real thắng Levante 4-1 ở vòng sáu La Liga trên sân Ciutat de València, Valencia, Tây Ban Nha ngày 23/9/2025. Ảnh: AP

Phút 21, tiền đạo người Brazil cứa lòng từ ngoài vòng cấm về góc xa bị thủ thành Mathew Ryan đẩy, rồi Franco Mastantuono ập vào đá bồi dội xà. 7 phút sau, Vinicius di chuyển sang cánh phải, xâm nhập vòng cấm và dứt điểm má ngoài theo kiểu trivela đầy kỹ thuật về góc xa, khiến thủ môn Levante chôn chân nhìn bóng vào lưới.

Phút 38, trong pha phản công của Real, Vinicius tỉa bóng chéo sân để Franco Mastantuono thoát xuống trống trải bên cánh phải. Tân binh người Argentina trị giá 72 triệu USD không phối hợp với Mbappe, mà đưa bóng sang chân phải - chân không thuận - rồi sút từ góc gần tung nóc lưới Levante.

Với 18 tuổi 40 ngày, Mastantuono trở thành cầu thủ trẻ thứ hai ghi bàn cho Real tại La Liga trong thế kỷ 21, sau Endrick với pha lập công vào lưới Real Valladolid vào tháng 8/2024 (18 tuổi 35 ngày).

Các cầu thủ Real mừng bàn nâng tỷ số lên 3-1 của Kylian Mbappe. Ảnh: Reuters

Sau khi Etta Eyong đánh đầu cận thành rút ngắn cách biệt, Mbappe lập tức lên tiếng để dập tắt hy vọng giành điểm của chủ nhà. Phút 62, tiền đạo người Pháp đột phá vào vòng cấm, làm động tác giả sút và bị Unai Elgezabal phạm lỗi, mang về quả phạt đền. Mbappe thực hiện thành công với pha dứt điểm kiểu panenka, khi thủ môn Levante đổ sang phải.

Nhà vô địch World Cup 2018 ấn định chiến thắng ở phút 67, khi đi bóng loại bỏ Ryan rồi sút vào lưới trống. Mbappe dẫn đầu danh sách Vua phá lưới La Liga với bảy bàn, bỏ xa những cầu thủ xếp sau tới ba bàn.

Lần thứ sáu Real toàn thắng sáu vòng đầu La Liga, sau các mùa 1958-1959, 1961-1962, 1968-1969, 1987-1988, 2022-2023. Trong đó, đội bóng hoàng gia vô địch mùa 1961-1962, 1968-1969, 1987-1988 và giành Á quân 1958-1959, 2022-2023, đều đứng sau Barca.

Xabi Alonso trở thành HLV Real đầu tiên toàn thắng sáu trận đầu tại La Liga, kể từ Vanderlei Luxemburgo với chuỗi bảy trận thắng vào năm 2005.

Real tiếp tục giữ đỉnh bảng La Liga với 18 điểm tuyệt đối. Ở vòng bảy ngày 27/9, thầy trò Alonso làm khách của Altetico - CLB cùng thành phố đang đứng thứ 12.

Hồng Duy