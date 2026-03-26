Vinicius: 'Brazil không phải ứng viên vô địch hàng đầu tại World Cup'

BrazilVinicius tự nhận đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất sự nghiệp, sẵn sàng gánh vác trách nhiệm lớn hơn ở đội tuyển, nhưng không đánh giá Brazil là ứng viên sáng giá tại World Cup 2026.

Vinicius đang đạt phong độ cao khi ghi 17 bàn qua 42 trận trên mọi đấu trường ở cấp CLB. Tiền đạo người Brazil vừa liên tiếp lập cú đúp trong trận Real thắng Atletico 3-2 ở La Liga và Man City 2-1 ở lượt về vòng 1/8 Champions League.

Vinicius, Raphinha, Lucas Paqueta và Neymar (từ trái qua) nhảy mừng bàn trong trận Brazil thắng Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8 World Cup 2022 trên sân 974 tại Doha, Qatar ngày 5/12/2022. Ảnh: AP

Trong giai đoạn thăng hoa cùng Real, Vinicius cho biết anh sẵn sàng đảm nhận vai trò quan trọng hơn ở tuyển Brazil.

"Tôi nghĩ ai cũng muốn tôi trở thành một trong những nhân tố chính. Tôi đã sẵn sàng cho mọi thử thách trong sự nghiệp. Tôi từng dự World Cup và không muốn thất bại thêm lần nào nữa", tiền đạo 25 tuổi nói trong buổi họp báo hôm 24/3, đồng thời thừa nhận đang ở giai đoạn hạnh phúc nhất sự nghiệp.

Dù chịu nhiều áp lực từ bên ngoài, cầu thủ sinh năm 2000 cho biết anh không bị ảnh hưởng. "Tôi không quá quan tâm đến những gì người khác nói. Tôi hiểu rõ công việc của mình và luôn nỗ lực hết sức cho World Cup - nơi mọi cầu thủ đều muốn góp mặt", anh chia sẻ.

Vinícius cũng đánh giá cao phong độ của nhiều cầu thủ Brazil đang thi đấu tại châu Âu như Raphinha (Barca) hay Joao Pedro (Chelsea), bên cạnh tiềm năng của các tài năng trẻ như Endrick (Lyon) và Estevao (Chelsea). Theo anh, sức mạnh tập thể sẽ là chìa khóa của đội bóng.

"Chúng tôi đều đã sẵn sàng. Trận đấu đôi khi có thể được định đoạt từ một tình huống cố định, đó là cách để giành chức vô địch World Cup", tiền đạo Real nhấn mạnh.

Dù vậy, Vinícius không đặt tuyển Brazil vào nhóm ứng viên hàng đầu. Anh nói: "Tôi không nghĩ Brazil là ứng viên sáng giá, dựa trên những kết quả gần đây. Nhưng chúng tôi có truyền thống và những cầu thủ chất lượng. Sau khi HLV Carlo Ancelotti đến, đội có ý tưởng chơi bóng rõ ràng hơn và ông ấy giúp giảm áp lực. Điều quan trọng là đưa Brazil trở lại đỉnh cao. Chúng tôi không cần danh xưng ứng viên, mà cần kết quả trên sân".

Trong đợt tập trung này, Brazil sẽ đá giao hữu với Pháp ngày 26/3 và Croatia ngày 31/3. Tại World Cup 2026, Vinicius cùng đồng đội nằm ở bảng C với Morocco, Haiti và Scotland.

Hồng Duy (theo Abola)