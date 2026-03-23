Real gieo sầu cho Atletico

Tây Ban NhaReal hạ Atletico 3-2 trong trận derby Madrid diễn ra ở vòng 29 La Liga, tối 22/3.

Vinicius lập cú đúp, còn Federico Valverde ghi một bàn giúp Real thắng ngược. Họ thành công trong việc rút ngắn khoảng cách với Barca xuống còn bốn điểm. Trước đó, đội dẫn đầu đã gây sức ép bằng trận thắng Rayo 1-0.

Lookman mừng bàn mở tỷ số trận Real 3-2 Atletico ở vòng 29 La Liga tối 22/3. Ảnh: AFP

Atletico khiến CĐV sân Bernabeu không khỏi bất ngờ trong hiệp một. Đội khách khởi đầu chậm, tấn công ít, nhưng tận dụng cơ hội hiệu quả hơn. Phút 33, sau pha đánh gót chuyền bóng của Giuliano Simeone, Ademola Lookman sút cận thành mở tỷ số.

Nhưng sau giờ nghỉ, Atletico không còn là chính mình. Đội xếp thứ ba La Liga liên tục mắc sai lầm, dâng hai bàn cho Real và thay đổi hoàn toàn diễn biến trận đấu. Phút 52, sau tình huống David Hancko chèn ngã Brahim Diaz trong vòng cấm, Vinicius sút phạt đền gỡ hòa 1-1. Ba phút sau đó, Jose Gimenez để mất bóng trong vòng cấm, tạo điều kiện cho Valverde sút đối mặt thủ môn Juan Musso nâng tỷ số lên 2-1.

Trận derby trở nên nóng hơn với những nỗ lực tấn công của Atletico từ giữa hiệp hai. Phút 66, hậu vệ phải Nahuel Molina sút từ 25 m san bằng tỷ số 2-2 cho đội khách.

Tuy nhiên, Real vẫn xuất sắc hơn ở thời điểm quyết định. Phút 72, sau pha đi bóng cắt mặt từ cánh phải vào vòng cấm, Vinicius cứa lòng ấn định chiến thắng 3-2.

Vinicius mừng cú đúp trong trận Real 3-2 Atletico ở vòng 29 La Liga tối 22/3. Ảnh: AFP

Real kết thúc trận đấu với 10 người. Valverde phải nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 77 do chơi xấu với Alex Baena. Chơi hơn người trong khoảng 20 phút cuối, nhưng Atletico không tận dụng được ưu thế. Julian Alvarez bỏ lỡ cơ hội gỡ 3-3 với cú cứa lòng đập cột ở phút 81.

Real thắng trận thứ năm liên tiếp trong tháng 3. Trước đó, họ hạ Celta Vigo 2-1, Elche 4-1 ở La Liga, thắng Man City 3-0 và 2-1 ở vòng 1/8 Champions League.

