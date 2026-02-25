Vinicius bị cáo buộc 'giỏi đóng vai nạn nhân'

ArgentinaTheo cựu trọng tài Javier Castrilli, tiền đạo Real Madrid thường đóng vai nạn nhân sau khi hạ nhục và khiêu khích người khác.

"Vinicius chuyên khiêu khích, hạ nhục, khinh miệt, phỉ báng người khác, kích động bạo lực, và được các trọng tài hèn nhát bảo vệ. Sau đó, cậu ta đóng vai nạn nhân để tự bào chữa trước sự ngu dốt của con người", Javier Castrilli, cựu trọng tài người Argentina bắt tại World Cup 1998, viết trên mạng xã hội X hôm 24/2.

Trong trận lượt đi vòng play-off Champions League ngày 17/2, Vinicius gây chú ý khi lắc hông mừng bàn ở phút 50. Hành động này được cho là khiêu khích CĐV và các cầu thủ Benfica.

Vinicius lắc hông nhún nhảy khi mừng bàn trong trận Benfica 0-1 Real ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 17/2. Ảnh: AS

Khi hai đội chuẩn bị thi đấu tiếp, tiền đạo chủ nhà Gianluca Prestianni tiến lại gần Vinicius, lấy áo che miệng và nói điều gì đó. Ngay sau đó, ngôi sao của Real chạy tới chỗ trọng tài Francois Letexier để cáo buộc về hành vi phân biệt chủng tộc. Kylian Mbappe cũng khẳng định Prestianni đã 5 lần gọi đồng đội là "con khỉ".

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đang điều tra vụ việc. Nếu bị buộc tội theo điều 14 quy định kỷ luật, Prestianni có thể bị cấm thi đấu 10 trận. Hôm 23/2, UEFA thông báo tạm treo giò tiền đạo người Argentina ở trận lượt về.

Trong khi đó, Prestianni cho rằng đối thủ hiểu sai những gì nghe được. Theo ESPN, cầu thủ này khẳng định rằng không dùng từ "con khỉ", mà là một lời kỳ thị đồng tính đối với Vinicius. Tuy nhiên, kỳ thị đồng tính cũng thuộc phạm vi xử phạt của điều 14.

"UEFA treo giò Prestianni mà không có bằng chứng?", Castrilli viết thêm. "Từ nay trở đi, họ có thể buộc tội bất kỳ cầu thủ nào mà không cần bằng chứng. Đó là sự suy thoái mà châu Âu đang phải gánh chịu, và điều này đã lan đến bóng đá. Theo logic mà UEFA áp dụng, từ nay trở đi, các trọng tài có thể đuổi bất kỳ cầu thủ nào bị buộc tội xúc phạm đối thủ. Thật là vô lý".

Vinicius (phải) vui mừng sau khi cáo buộc Prestianni phân biệt chủng tộc trong trận Benfica 0-1 Real ở lượt đi vòng play-off Champions League hôm 17/2. Ảnh: AFP

Cựu trọng tài cũng cho rằng UEFA phạm hai sai lầm lớn. Thứ nhất là trừng phạt dựa trên suy đoán mà không có bằng chứng khách quan. Và thứ hai là xét trong bối cảnh sự việc, UEFA miễn trừ trách nhiệm cho hành vi chế nhạo, khiêu khích và kích động bạo lực công khai của Vinicius. "Câu chuyện thật kinh khủng và mang tính lịch sử", Castrilli kết luận về vụ việc.

Real hiện có 11 cầu thủ da màu, gồm cả Mbappe, Rodrygo, Jude Bellingham, Antonio Rudiger và David Alaba. Tuy nhiên, Vinicius luôn là tâm điểm của các vụ phân biệt chủng tộc.

Năm 2023, nhiều CĐV Valencia gọi tiền đạo này là "con khỉ" trên sân Mestalla. Trong một vụ việc khác, cảnh sát Tây Ban Nha bắt bốn người do treo hình nộm Vinicius trên một cây cầu ở Madrid.

Real và nhiều tổ chức từng sát cánh với Vinicius trong nỗ lực chống phân biệt chủng tộc. Tháng 6/2023, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino bổ nhiệm Vinicius làm lãnh đạo một ủy ban đặc biệt chống phân biệt chủng tộc. Tại Brazil, đại diện của hơn 150 nhóm hoạt động và các tổ chức phi lợi nhuận đã gửi một bức thư tới lãnh sự quán Tây Ban Nha, yêu cầu điều tra giải La Liga và Chủ tịch. Cựu bộ trưởng tư pháp Brazil, Flavio Dino cũng dọa áp dụng nguyên tắc ngoại giao đối với trường hợp của Vinicius.

Real và Benfica sẽ đá trận lượt về vòng play-off trên sân Bernabeu tối 25/2. Với bàn thắng của Vinicius ở lượt đi, Real đang nắm lợi thế dẫn 1-0.

Thanh Quý (theo X, ESPN)