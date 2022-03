Vinhomes tuyển dụng 15.000 nhân sự

Đại hội tuyển dụng lớn nhất năm của Vinhomes tìm kiếm nhiều nhân sự, đặc biệt là các quản lý cấp cao trong ngành bất động sản.

Chiều 5/3 và ngày 6/3, đại hội tuyển dụng lớn nhất năm 2022 của Vinhomes sẽ được tổ chức tại Vinpearl Luxury Landmark 81, TP HCM. Đây là sự kiện tuyển dụng lớn đầu tiên trong năm 2022 của Vinhomes với sự quy tụ của 68 đại lý cùng các ứng viên muốn tham gia những dự án bất động sản mang thương hiệu này. Chương trình diễn ra trong 2 ngày với nhiều hoạt động.

Tại sự kiện, các ứng viên sẽ được tiếp cận, trao đổi khám phá cơ hội việc làm cùng với hàng chục nhà tuyển dụng khác nhau. Đây đều là những đại lý chính thức của Vinhomes.

Đại hội tuyển dụng Vinhomes 2022 cũng là nơi các đại lý bất động sản tìm kiếm những nhân sự cấp cao như giám đốc kinh doanh, giám đốc dự án, trưởng phòng kinh doanh...

Sự kiện của Vinhomes có sự tham gia của Shark Thái Vân Linh và nhiều ngôi sao giải trí.

Trong chuỗi sự kiện còn có buổi tọa đàm chia sẻ về thị trường và những bí quyết giúp thăng tiến trong nghề bất động sản với sự góp mặt của Shark Thái Vân Linh cùng với các chuyên gia hàng đầu trong ngành.

Ngoài ra, tại đại hội tuyển dụng còn có các tiết mục giải trí với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng như: Hồ Ngọc Hà, Justatee, rapper Karik, rapper Hieuthuhai cùng DJ Mie, DJ Devuz...

Năm 2021 vừa qua, Vinhomes đã ghi dấu ấn trong ngành bất động sản với nhiều dự án lớn. Các sản phẩm của Vinhomes thu hút sự quan tâm của khách hàng. Theo đại diện công ty, hơn 10.000 căn hộ The Rainbow - Vinhomes Grand Park đã được bán hết chỉ trong 17 ngày. Toàn bộ bảng hàng của phân khu biệt thự cao cấp The Manhattan được bán hết chỉ trong 8 ngày. 2.400 căn hộ tại phân khu The Origami đã được đăng ký trong vòng 3 ngày vào tháng 7/2020. Gần đây nhất, toàn bộ giỏ hàng của phân khu căn hộ cao cấp The Beverly đã được giao dịch thành công khi vừa mở bán.

"Những con số kể trên có được là nhờ hàng chục ngàn nhân sự kinh doanh đã đồng hành cùng Vinhomes trong suốt những năm qua", đại diện Vinhomes cho biết.

Với hàng loạt dự án tầm cỡ chuẩn bị được ra mắt trong năm 2022 tại miền Trung và miền Nam, đại hội tuyển dụng Vinhomes mong muốn tạo thêm cơ hội cho hàng nghìn bạn trẻ.

Yên Chi