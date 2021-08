Vinhomes tung ưu đãi mua căn hộ từ 999 triệu đồng

Vinhomes vừa tung ưu đãi lớn khi mua căn hộ GS1 giữa lòng đô thị Vinhomes Smart City, giá từ 999 triệu đồng và chi phí ban đầu từ 200 triệu đồng.

Đặc biệt, để giảm bớt gánh nặng ban đầu cho khách hàng, Vinhomes hỗ trợ khoản vay tối đa tới 80% giá trị căn hộ, lãi suất 0% tới 30 tháng.

Chính sách ưu đãi mới áp dụng riêng cho tòa căn hộ GS1, thuộc phân khu The Miami vừa ra mắt. Toà căn hộ lấy cảm hứng thiết kế từ One Thousand Museum - một trong những toà tháp biểu tượng của thành phố Miami (Mỹ) sôi động.

"Với chính sách này, chỉ với chi phí ban đầu từ 200 triệu đồng, khách hàng đã có cơ hội làm chủ căn hộ GS1 cao cấp trong đô thị all-in-one đáng sống khu vực phía Tây - Vinhomes Smart City", đại diện Vinhomes cho biết.

Phân khu The Miami phong cách Mỹ giữa lòng đô thị Vinhomes Smart City. Ảnh: Vinhomes

Ngoài ra, khách hàng còn hưởng thêm ưu đãi với khoản chiết khấu 1% giá trị căn hộ, áp dụng khi mua từ căn thứ 2 hay giới thiệu thêm người mua mới. Ngoài ra, tất cả khách hàng mua căn hộ GS1 sẽ được tặng voucher trị giá lên tới 200 triệu đồng để mua xe VinFast.

"Chính sách của Vinhomes đã bổ sung thêm nguồn cung, đáp ứng nhu cầu về các căn hộ tầm giá 1-2 tỷ đồng mà vẫn đảm bảo về chất lượng. Đây là cơ hội hiếm có dành cho những khách hàng có nhu cầu mua nhà để ở cũng như nhà đầu tư, bởi thời gian qua, mặt bằng giá căn hộ tại khu phía Tây liên tục tăng", anh Hữu Trí, tư vấn viên một sàn bất động sản, nhận định.

Căn hộ "all in one" phong cách nghỉ dưỡng

Các căn hộ GS1 có diện tích linh hoạt, từ căn studio 25m2 thích hợp với người độc thân, người mới đi làm cho đến căn hộ 3 phòng ngủ 95m2, phù hợp gia đình 4 - 5 thành viên. Nhằm rút ngắn tối đa thời gian thi công, sửa chữa của khách hàng sau khi nhận nhà, các căn hộ GS1 được Vinhomes bàn giao theo tiêu chuẩn cao cấp, gồm sàn gỗ tất cả các phòng, vách kính tắm đứng bên trong căn hộ...

Bể bơi ngoài trời diện tích 1.000m2. Ảnh: Vinhomes

Cao 39 tầng, tọa lạc ngay lối vào số 4 - vị trí cửa ngõ đẹp nhất của đô thị Vinhomes Smart City, tòa căn hộ GS1 sở hữu không gian sống mang đậm phong cách nghỉ dưỡng nhiệt đới Mỹ, với 25 tiện ích độc đáo tại phân khu The Miami. Chỉ vài bước chân là các cư dân GS1 đã có thể tiếp cận và sử dụng quẩn thể tiện ích như: bể bơi 4 mùa, vườn Nhật...

Những cư dân yêu thích vận động và các hoạt động thể chất có thể tận hưởng bể bơi ngoài trời diện tích 1.000m2 hay hệ thống liên hoàn 9 sân thể thao và khu gym ngoài trời ngay trong nội khu.

Bầu không khí trong lành trên những con đường nội khu xanh mát bóng cọ Mỹ, chà là mang đặc trưng của thành phố biển Miami đem lại nhịp sống tĩnh tại, thanh bình ngay tại đô thị giữa Hà Nội. Vườn nướng BBQ ngay trong nội khu là nơi để tổ chức những bữa tiệc sôi động.

Cư dân GS1 còn thừa hưởng trọn vẹn những tiện ích của Vinhomes Smart City gồm bộ 3 công viên liên hoàn diện tích lên tới 16,3 hecta, hợp thành một "lá phổi xanh" khổng lồ của trung tâm mới phía Tây Hà Nội gồm: Công viên Trung tâm Central Park, Công viên Thể thao Sportia Park và Công viên Nhật Bản Zen Park. Cùng với đó là hệ sinh thái của Vingroup như mua sắm, vui chơi, giải trí, ẩm thực tại Vincom, giáo dục chất lượng cao tại Vinschool, chăm sóc sức khỏe tiêu chuẩn quốc tế Vinmec.

"Với loạt tiện ích vượt trội phục vụ cuộc sống, cùng chi phí sở hữu nhà hợp lí, toà căn hộ GS1 sẽ thu hút người có nhu cầu mua nhà và giới đầu tư", đại diện Vinhomes khẳng định.

Phong Vân