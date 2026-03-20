Vinhomes tổ chức triển lãm tái hiện dự án phía Nam Hải Phòng

Vinhomes thiết kế không gian trải nghiệm tại Vinhomes Golden City (Dương Kinh) theo hướng nghệ thuật, giúp khách hình dung rõ hơn về đô thị đang hình thành.

Triển lãm mang chủ đề "The X of Living" diễn ra ngày 21/3. Doanh nghiệp không dùng sa bàn hay những bản tài liệu dày thông tin, mà thiết kế không gian trải nghiệm bằng ánh sáng và chuyển động và cách sắp đặt.

Ban tổ chức xây dựng triển lãm theo hướng tương tác. Khách tham quan di chuyển giữa các khu vực, trực tiếp quan sát và cảm nhận từng phần của đô thị. Mỗi khu vực thể hiện một nhịp sống khác nhau, từ sôi động đến yên tĩnh.

Vinhomes lấy ý tưởng giao thoa làm trục chính với ký hiệu "X" - tọa độ giao thoa. Doanh nghiệp định vị dự án như điểm kết nối nhiều phong cách sống. Tại đây, các nhu cầu khác nhau như an cư, đầu tư hay kết nối cộng đồng cùng tồn tại và bổ trợ.

Phối cảnh không gian tại triển lãm. Ảnh: Vinhomes

Hành trình trải nghiệm bắt đầu với khu vực mô phỏng nhịp phát triển đô thị. Ban tổ chức sử dụng ánh sáng và hiệu ứng chuyển động để tái hiện dòng chảy giao thương, hạ tầng và năng lượng phát triển tại khu Nam Hải Phòng. Không gian này nhấn mạnh yếu tố tăng trưởng và tiềm năng gia tăng giá trị.

Ở khu vực tiếp theo, không gian mang tính tĩnh. Cảnh quan xanh, ánh sáng dịu và cách bố trí mở tạo cảm giác cân bằng. Yếu tố nghỉ ngơi, thư giãn và đời sống cá nhân được đặt cạnh nhịp sống đô thị năng động.

Ban tổ chức kết nối hai khu vực bằng cùng một trục trải nghiệm. Sự kết hợp giữa động và tĩnh tạo nên một chuẩn sống linh hoạt, nơi cư dân có thể lựa chọn nhịp sống phù hợp.

Phối cảnh khu đô thị Vinhomes Golden City. Ảnh: Vinhomes

Thông qua cách trưng bày này, Vinhomes giúp khách tham quan hình dung rõ hơn về không gian sống tương lai. Người xem không chỉ quan sát mà còn tham gia vào hành trình trải nghiệm, từ đó xác định nhu cầu và kỳ vọng cá nhân.

Triển lãm cũng cho thấy cách tiếp cận mới của chủ đầu tư trong giới thiệu bất động sản. Thay vì truyền tải thông tin một chiều, doanh nghiệp sử dụng trải nghiệm để tăng tính trực quan và cảm nhận.

Khách hàng nhận những phần quà với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng tại các sự kiện tri ân khách hàng của dự án Vinhomes Golden City. Ảnh: Vinhomes

Theo Vinhomes, thị trường bất động sản Hải Phòng đang mở rộng về phía Nam. Khu vực này ghi nhận sự phát triển hạ tầng và thu hút dòng vốn đầu tư. Các dự án quy mô lớn xuất hiện, góp phần thay đổi diện mạo đô thị. Trong bối cảnh đó, Vinhomes Golden City được xem là một trong những dự án trọng điểm. Doanh nghiệp cho biết tiến độ xây dựng đang được đẩy nhanh, nhiều hạng mục dần hoàn thiện.

Bên lề triển lãm, đơn vị cũng tổ chức chương trình dành cho khách hàng với hoạt động bốc thăm và quà tặng. Doanh nghiệp xem đây là hoạt động tăng tương tác trong giai đoạn thị trường phục hồi.

Song Anh