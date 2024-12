Vinhomes thoái toàn bộ vốn tại công ty con nghìn tỷ ở Hưng Yên

Vinhomes vừa chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse 1, thành lập tháng 7/2024, vốn điều lệ 3.053 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Vinhomes (mã VHM) hôm 21/12 công bố chuyển nhượng cho đối tác toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse 1 (Lighthouse 1), nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lighthouse 1 thành lập tháng 7/2024, có trụ sở tại căn TĐ 6-02, Khu đô thị Đại An, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên với vốn điều lệ gần 3.053 tỷ đồng được Vinhomes góp 100% vốn bằng tài sản và tiền mặt. Sau khi chuyển nhượng, Lighthouse 1 không còn là công ty con của Vinhomes.

Nơi đặt trụ sở chính của Lighthouse 1 nằm trong Khu đô thị Đại An (hay còn gọi là Vinhomes Đại An), một dự án của Vinhomes. Vinhomes Đại An có diện tích hơn 293 ha, tổng mức đầu tư đạt 1,4 tỷ USD (tương đương khoảng 33.000 tỷ đồng).

Bên cạnh Lighthouse 1, tháng 7/2024, Vinhomes còn thành lập ba công ty con khác cũng hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và có cùng trụ sở chính với Lighthouse 1, đó là Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh với vốn điều lệ 3.881 tỷ đồng, Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Vịnh Xanh 1, vốn điều lệ 4.334 tỷ đồng và Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Lighthouse với vốn điều lệ 3.053 tỷ đồng.

Vinhomes, thành viên của Tập đoàn Vingroup, là chủ đầu tư bất động sản lớn tại Việt Nam. Chốt phiên giao dịch 23/12, thị giá VHM đạt 40.600 đồng một cổ phiếu, tăng 0,6% so với mốc tham chiếu.

Huy Khang