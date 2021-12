Vinhomes ra mắt phân khu Mẫu Đơn tại Vinhomes Star City

Ngày 7/12, Công ty cổ phần Vinhomes ra mắt phân khu Mẫu Đơn - phân khu thấp tầng cuối cùng trong lòng Khu đô thị Vinhomes Star City, Thanh Hoá.

Phân khu Mẫu Đơn gồm 231 căn gồm biệt thự đơn lập, song lập và liền kề nhà vườn. Với quy hoạch đóng, cả phân khu như một hòn đảo biệt lập khi được bao quanh bởi hệ thống kênh đào được ví như "hàng rào xanh" mang tới không gian sống trong lành, thoáng đãng cho gia chủ. Vị trí kế cận dòng sông Mã khoáng đạt cũng sẽ vun đắp vượng khí trong phong thuỷ cho gia chủ.

Phối cảnh vị trí phân khu Mẫu Đơn thuộc dự án Vinhomes Star City . Ảnh: Vinhomes

Lấy cảm hứng từ đất nước Monaco, các công trình ở phân khu Mẫu Đơn đều toát lên vẻ sang trọng. Khu biệt thự được thiết kế tinh tế với mái vòm điển hình cùng những đường nét pha trộn giữa cổ kính và hiện đại.

Là phân khu thấp tầng cuối cùng của dự án Vinhomes Star City, Mẫu Đơn thừa hưởng ngay nhịp sống sôi động từ cộng đồng dân cư đã về ở. Đồng thời, cư dân cũng có thể sử dụng hệ thống tiện ích đã hoàn chỉnh để bắt đầu một cuộc sống mới chất lượng như: hồ bơi Hoàng Gia rộng 607,5m2; hồ bơi 4 mùa, hàng chục điểm nướng BBQ, sân chơi trẻ em, sân thể thao...

Phối cảnh không gian xanh tại phân khu Mẫu Đơn thuộc dự án Vinhomes Star City . Ảnh: Vinhomes

Được kiến tạo theo mô hình "đô thị trong lòng đô thị", phân khu Mẫu Đơn sử dụng các dịch vụ hàng đầu trong hệ sinh thái tiện ích đồng bộ của tập đoàn Vingroup. Nhu cầu học tập và chăm sóc sức khỏe sẽ được đảm bảo với phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec, trường phổ thông liên cấp Vinschool. Gần kề trung tâm thương mại Vincom Thanh Hoá và khách sạn Vinpearl Hotel Thanh Hoá, mọi nhu cầu vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng của cư dân đều được đáp ứng ngay cạnh nơi ở. Bên cạnh đó, hệ thống quản lý tiêu chuẩn Vinhomes, gồm hệ thống an ninh đảm bảo 24/7 với bốt an ninh barrier kiểm soát nghiêm ngặt khách ra vào sẽ đảm bảo sự riêng tư, an tâm cho chủ sở hữu.

Cũng như các phân khu đã mở bán trước đó, Mẫu Đơn thừa hưởng ưu thế của cả đại đô thị Vinhomes Star City nhờ toạ lạc tại vị trí trung tâm TP Thanh Hoá với những giao lộ chiến lược như Đại lộ Lê Lợi, Đại lộ Hùng Vương, Đại lộ vàng Nam Sông Mã, quốc lộ 1A. Cư dân dễ dàng kết nối tới đại lộ Nam Sông Mã để di chuyển vào trung tâm TP Thanh Hóa.

Phối cảnh phân khu Mẫu Đơn thuộc dự án Vinhomes Star City . Ảnh: Vinhomes

Đại diện Vinhomes cho biết: "2 phân khu Phong Lan và Hướng Dương mở bán trước đó đã đạt tỉ lệ hấp thụ lên đến 99%. Với những ưu điểm vượt trội, Mẫu Đơn được kỳ vọng sẽ nối tiếp thành công, góp phần tạo thêm sự sôi động cho thị trường bất động sản Thanh Hoá trong giai đoạn bình thường mới".

Sơn Quỳnh