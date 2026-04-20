Vinhomes ra mắt dự án Vinhomes Hải Vân Bay

Vinhomes Hải Vân Bay quy mô hơn 512 ha nằm dưới chân đèo Hải Vân ra mắt thị trường ngày 20/4, hướng tới mô hình đô thị vịnh biển kết hợp nghỉ dưỡng và an cư lâu dài.

Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân Vinhomes Hải Vân Bay có tổng diện tích 512,2 ha nằm tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng. Nơi đây cách trung tâm đô thị, cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cảng Liên Chiểu... khoảng 20 phút di chuyển.

Vị trí này đồng thời nằm trên giao điểm của ba trục phát triển gồm chuỗi di sản Huế - Đà Nẵng - Hội An, hành lang du lịch ven biển và trục kinh tế - logistics Liên Chiểu.

Dự án nằm ngay dưới chân đèo Hải Vân nơi hội tụ cảnh quan biển, núi và rừng. Theo chủ đầu tư, khu vực này có khí hậu tương đối ôn hòa so với đặc trưng nhiệt đới miền Trung, tạo điều kiện phát triển không gian sống gắn với thiên nhiên.

Chủ đầu tư quy hoạch Vinhomes Hải Vân Bay theo mô hình đô thị vịnh biển, kết hợp yếu tố nghỉ dưỡng và an cư dài hạn. Dự án phát triển theo 4 phong cách gồm Bạch Vân, Vịnh Mây, Đảo Ngọc và Tinh Vân, lấy cảm hứng từ các mô hình bất động sản quốc tế.

Ngoài sản phẩm nhà ở, dự án tích hợp hệ thống tiện ích quy mô lớn như resort 5 sao thương hiệu quốc tế; tổ hợp ẩm thực - giải trí Oceania Clubhouse; làng ẩm thực ven suối Vịnh Mây & chợ Hongkong Hải Vân Market; tổ hợp Spa Malibu Wellness Hub, phòng khám Vinmec và Fitness; hệ thống giáo dục Vinschool... cùng hệ thống hồ - suối cảnh quan, phố đi bộ bờ biển. Các hạng mục được bố trí đồng bộ nhằm khai thác địa hình tự nhiên.

Một số tiện ích điểm nhấn của dự án gồm tổ hợp công viên chủ đề vận động - trải nghiệm và thể thao mạo hiểmVinWonders Hải Vân Bay quy mô 24,8 ha; tổ hợp suối khoáng và chăm sóc sức khỏe cao cấp Mikado Onsen Retreat ngay trên núi...

Theo chủ đầu tư, những tiện ích này được thiết kế cho riêng Vinhomes Hải Vân Bay nhằm tận dụng điều kiện cảnh quan thiên nhiên và lợi thế địa lý, khí hậu đặc trưng của khu vực.

Đại diện Vinhomes cho biết, trong 5 phiên giới thiệu trực tuyến, Vinhomes Hải Vân Bay thu hút hơn 500.000 lượt người quan tâm, ghi nhận nhu cầu đặt chỗ của 7.353 khách hàng với sự tham gia của gần 6.000 chuyên viên tư vấn từ 46 đại lý phân phối chiến lược.

Dự án đang đi vào giai đoạn tăng tốc, dự kiến các hạng mục đầu tiên sẽ hoàn tất vào quý IV. Trong dài hạn, dự án kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch và dịch vụ tại Đà Nẵng, đồng thời bổ sung nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng quy mô lớn cho khu vực miền Trung.

Song Anh