Vinhomes ra mắt căn hộ The Opus One

Việt Á Land là đại lý chính thức phân phối The Opus One. Độc giả tìm hiểu thông tin của Việt Á Land tại website doanh nghiệp.

Tìm hiểu về dự án The Opus One tại đây.

Hotline: 093 953 7777

Địa chỉ: 280A16 Lương Định Của, phường An Phú, TP Thủ Đức, TP HCM