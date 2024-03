Vinhomes Ocean Park Gia Lâm đón hơn 60.000 cư dân

Sau 5 năm vận hành, Vinhomes Ocean Park 1 đón hơn 60.000 cư dân đến sinh sống, lập nghiệp, trở thành đô thị sôi động bậc nhất khu Đông Hà Nội.

Vinhomes Ocean Park 1 nằm trên địa phận ba xã Đa Tốn, Kiêu Kỵ, Dương Xá, và một phần thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia lâm. Được Vingroup khởi công từ tháng 6/2018, Vinhomes Ocean Park 1 biến khu đất trũng thành đại đô thị tiện nghi, hiện đại, thu hút hơn 60.000 cư dân và hàng nghìn du khách.

Gia đình chị Diễm My là một trong những cư dân đầu tiên chuyển về sinh sống tại khu The Sapphire 2 từ năm 2021. Theo chị, những ngày đầu, hàng quán tại đây còn thưa thớt. Chẳng hạn như ăn sáng, gia đình chị đều phải ra ngoại khu. Tuy nhiên, đến nay, khu vực này trở nên sầm uất, nhộn nhịp hơn rất nhiều. Ngay dưới chân tòa nhà, cư dân như chị My tiếp cận ngay với siêu thị, cửa hàng quần áo, salon tóc, hàng ăn. Tòa đối diện có quán cafe và nhà hàng đồ nướng,...

Bên cạnh đó, cư dân này còn đánh giá cao không gian như khu nghỉ dưỡng với hệ thống bãi cát, biển nhân tạo, cây xanh. Gia đình cũng thường xuyên tổ chức tiệc nướng BBQ ngoài trời, xem phim ngay tại rạp CGV gần nhà.

"Tôi ấn tượng bởi không gian xanh mát, sạch sẽ. Các nhu cầu cơ bản như ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và cả giáo dục được đáp ứng trong vài bước chân. Từ khu tôi sinh sống cũng rất thuận tiện đi sân bay Nội Bài hay di chuyển vào khu phố cổ", chị My nói.

Bờ hồ Ngọc Trai trở thành điểm vui chơi, thư giãn của nhiều gia đình. Ảnh: Businesstraveller

Không chỉ tạo cuộc sống hiện đại, tiện nghi cho cư dân, Vinhomes Ocean Park 1 của Vingroup - tập đoàn đa ngành đứng sau loạt dự án như Times City, Vinhomes Metropolis, Vinhomes Royal City,... còn trở thành điểm vui chơi, nghỉ dưỡng vào dịp cuối tuần, lễ, Tết của nhiều du khách. Các căn hộ kinh doanh homestay có tỷ lệ lấp đầy cao. Hàng ăn, quán cafe,... phủ kín người, tạo nên không khí tấp nập, nhộn nhịp.

Anh Nguyễn Văn Hòa, chủ nhân của chuỗi 5 căn homestay cho thuê tại Vinhomes Ocean Park 1 chia sẻ, 80-90% căn hộ của anh được khách đặt cọc vào những ngày cuối tuần. Riêng dịp 30/4, 1/5 sắp tới đã hết chỗ. Anh Hòa lý giải con số này đến từ việc người dân ngày càng chuộng việc chọn điểm vui chơi gần trung tâm để hạn chế thời gian di chuyển. "Vinhomes Ocean Park vừa có cảnh quan thiên nhiên rộng lớn, có bãi biển nhân tạo, khu vui chơi ngoài trời, tiện ích mua sắm giải trí,... lại không xa trung tâm nên được nhiều gia đình lựa chọn", anh nói.

Vinhomes Ocean Park Gia Lâm có quy mô 420 ha. Trong đó chủ đầu tư dành khoảng 19% diện tích cho xây dựng, còn lại 81% được sử dụng để đầu tư cảnh quan môi trường.

Dự án được chia thành hai phân khu cao tầng và thấp tầng. Khu cao tầng gồm một tòa văn phòng và 66 tòa căn hộ, chia ra thành các tiểu khu là Sapphire 1, Sapphire 2 và ZenPark. Khu thấp tầng chia thành các tiểu khu San Hô, Hải Âu, Sao Biển và Ngọc Trai với 2.390 căn biệt thự, liền kề, shophouse.

Khu đô thị này sở hữu nhiều tiện ích nội khu, ngoại khu cao cấp như hồ Ngọc Trai trải cát trắng 24,5 ha, biển hồ nước mặn nhân tạo Crystal Lagoon 6,1 ha. Quảng trường trung tâm, hệ thống bể bơi ngoài trời, nhà để xe thông minh, hàng trăm sân tập thể thao, thảm cỏ, sân vui chơi, khu nướng BBQ,... cũng tạo nên sức hút của đô thị.

Ngoài ra, cư dân Vinhomes Ocean Park được hưởng hệ sinh thái tiện ích 5 sao với các sản phẩm làm nên thương hiệu của Vingroup như bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean Park, hệ thống trường học liên cấp Vinschool, trường Đại học VinUni, hệ thống VinBus, tòa văn phòng Technopark 45 tầng,...

Trường Đại học VinUni nằm trong Vinhomes Ocean Park 1. Ảnh: VinUni

Vinhomes Ocean Park 1 sở hữu vị trí thuận lợi, kết nối dễ dàng với các công trình trọng điểm như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương, nút giao Cổ Linh, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng,... Dự án được các chuyên gia dự báo nhiều tiềm năng trở thành "nam châm" thu hút làn sóng dịch chuyển của người dân Thủ đô và cả các nhà đầu tư bất động sản trong, ngoài nước.

Hoài Phương